10 марта 2024, 04:12

Национальную лотерею в Британии проводили при поддержке ВТБ и Сбера

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Компания-организатор национальной лотереи в Великобритании брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк. Об этом сообщила The Guardian.

По данным британской комиссии по азартным играм, европейская лотерейная группа Allwyn получила от российских банков кредит на сумму до 640 миллионов евро в 2020 году.

Эти средства помогли снизить финансовую нагрузку на компанию, которая в тот момент участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. В итоге 15 марта 2022 года заявку фирмы одобрили.

Выигравший в лотерею миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов и его семья решили потратить средства на новую машину, квартиру и путешествие. Часть денег - направить на благотворительность.

Семеновы узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.

Лотереи Банки Кредиты Деньги
09 марта 2024, 13:25
Россиян предупредили о риске банковских вкладов с высокими ставками
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Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем невыгодные варианты. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

Обычно речь идет о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью. Самой неприятной может стать ситуация при досрочном снятии денег, когда банк вернет лишь выкупную сумму. Она, как правило, составляет 50% от вложенных средств. При накопительном страховании необходимо регулярно вносить средства, иначе банк расторгнет договор.

Еще один рискованный вариант - вклад в драгоценные металлы. Цены на этот ресурс тоже подвержены инфляции. К тому же такие счета не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть деньги будет сложно.

Центробанк еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года.

Банки Адвокаты Деньги
08 марта 2024, 19:21
Исторический рекорд. Цена биткоина достигла почти 70 тысяч долларов
Freepik
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Стоимость биткоина впервые вплотную подобралась к отметке в 70 тысяч долларов, что стало рекордным значением за всю историю существования этой криптовалюты. Об этом сообщили на сайте CoinDesk, который специализируется на цифровых валютах.

Исторический максимум зафиксировали во время торгов на крупнейшей криптовалютой бирже Binance. Показатель вырос до 69 900 долларов. Прежде максимальную цену биткоина в 69 тысяч долларов фиксировали в 2021 году.

На рост биткоина повлиял запуск крупными финансовыми компаниями, такими как BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF), что подразумевает приобретение криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

За последнее время биткоин продемонстрировал уверенный рост и вырос в цене на 11,6%.

Криптовалюты Рекорды
08 марта 2024, 16:48
Без отделки и меньше 20 «квадратов». Стала известна цена самой дешевой студии в Москве
Unsplash
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Самую дешевую студию в столице можно купить за 4,3 миллиона рублей. За эти деньги россиянам предлагают жилье без отделки площадью 19,6 квадратных метра, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Квартира реализуется во введенном жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский», - написали авторы публикации.

Самая дорогая студия на данный момент обойдется в 32,2 миллиона рублей. Такая квартира экспонируется в районе Покровское-Стрешнево, новостройку планируют сдать в конце 2024 года. Площадь - 22,5 квадратных метра, но отделка тоже не предусмотрена.

«Всего на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы представлено 6,7 тысячи студий», - уточнили журналисты.

Для тех, кто задумался купить квартиру, 2024 год станет удачным временем, заявлял ранее главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Он спрогнозировал падение цен на недвижимость до 15% , причем как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Недвижимость Деньги Москва
07 марта 2024, 18:01
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода
РИА «Новости»
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Банк России еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года, сообщили в Telegram-канале ЦБ.

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - поясняется в заявлении.

Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 указанной даты (но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро). Эти условия действуют для клиентов, которые ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства все еще можно получить в рублях. Для средств, появившихся на счете после 9 сентября 2022 года, сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Деньги, размещенные на счете после этой даты, выдадут по курсу банка на момент выдачи.

Банки в течение следующих шести месяцев не смогут взимать с физлиц комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Юрлицам-нерезидентам выдавать наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах в этот период не будут.

Ранее стало известно, что Центробанк разработал лимиты для сумм ипотечных кредитов.

Банки Деньги Центробанк

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