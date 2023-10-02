Начислять пособия на ребенка-инвалида без учета доходов семьи предложили в России
Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида без учета доходов семьи. Копия обращения к первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой поступила в распоряжение RT.
Волынец напомнила, что пока право на получение пособия определяется с учетом оценки нуждаемости семьи: доходов, имущественной обеспеченности, занятости родителей. Однако, по ее мнению, семьи с ребенком-инвалидом особенно остро нуждаются в поддержке государства, поэтому стоит сделать для них исключение.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила внести коррективы в постановление правительства России «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка». Она отметила, что поправки выработали с учетом позиции родительского сообщества. Предполагаемый итог - повышение качества жизни семей, в которых растет ребенок с инвалидностью. При этом есть важное условие: ребенок должен воспитываться именно в семье, а не в интернате.