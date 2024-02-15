15 февраля 2024, 14:21

«Набрал на неделю». Карлсона шокировали цены в супермаркете Москвы

РИА «Новости»
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Журналист Такер Карлсон удивился тому, что цены в Москве в четыре раза ниже, чем в США. Про шопинг в супермаркете он рассказал в видео, опубликованном на личном сайте.

«Все, кто покупал продукты, были из США. И мы не обращали внимание на цены, просто складывали в тележку товары на неделю. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», - поделился Карлсон.

Журналист обрадовался, увидев в супермаркете западные товары. На полках лежал шоколад Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, мятные конфеты Halls, Mentos. Он подчеркнул, что не заметил западных санкций в отношении России.

По мнению Карлсона, посещение российского магазина настроило бы простого американца против своего правительства. Все, что они говорят о России, оказалось ложью, подытожил он.

Москва произвела на журналиста приятное впечатление. Он отметил красоту, чистоту и безопасность российской столицы.

США Санкции Россия Продукты
15 февраля 2024, 13:11
Российским вузам рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума
РИА «Новости»
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Размер студенческий стипендий в России могут закрепить на уровне не ниже прожиточного минимума. Письмо с такой рекомендацией в вузы страны направило Минобрнауки, сообщил ТАСС министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

По его словам, позиция министерства в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной , не должна быть ниже прожиточного минимума.

При этом Могилевский обратил внимание, что в каждом вузе есть свои подходы к стипендии, то есть они пользуются в этом смысле определенной автономией, но в рамках, которые устанавливает государство.

«Эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», - подчеркнул он.

В документе, который ведомство направило в российские университеты, указали, что общая сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может быть меньше 13 919 рублей - это величина прожиточного минимума на душу населения в целом по стране за IV квартал 2022 года.

При расчете размеров стипендий в 2025–2026 годах вузам рекомендовали отталкиваться от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в 2023–2024 годах соответственно.

Россия Студенты
15 февраля 2024, 10:33
Центробанк отказался считать криптовалюту платежным средством в России
РИА «Новости»
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Банк России не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства в стране. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила замглавы регулятора Ольга Полякова.

«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», - отметила она.

По ее словам, при инвестициях в криптовалюту существуют определенные риски. Это объясняется тем, что сложно объективно оценить волатильность цифровых денег, подытожила она.

По данным главы Российской ассоциации криптовалют Юрия Припачкина, в текущем году биткоин может подорожать до 90 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта является альтернативой традиционным финансовым инструментам.

С конца января 2024 года криптобиржа Binance перестала поддерживать операции с российским рублем.

Банки Криптовалюты Россия Деньги Центробанк
15 февраля 2024, 08:42
Володин анонсировал закон о правиле «второго лишнего» при госзакупках
Unsplash
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В России введут новые меры поддержки бизнеса. Организаторов госзакупок обяжут отдавать предпочтение отечественным производителям. Закон о правиле «второго лишнего» анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«У отечественного производителя должны быть преимущества при госзакупках. <…> Принятый закон предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках, что позволит развивать производство, создавать новые рабочие места», - сказал он.

Законопроект разработали по поручению президента России. Вячеслав Володин сообщил, что его обсудят с кабмином, бизнесом и примут до конца весенней сессии.

По словам председателя нижней палаты, для российских производителей предусмотрели новые меры поддержки. Одна из них - введение правила «второго лишнего». Он объяснил, что при участии в госзакупках одновременно зарубежных и отечественных поставщиков преимущество отдадут последним.

Санкции спровоцировали рост внутреннего производства в России. Аналитики «Сбера» назвали это обратным эффектом рестрикций.

«Известия» сообщили, что в 2023 году ВВП страны увеличился на 3,6%.

Госдума РФ Бизнес Импортозамещение
15 февраля 2024, 08:02
Немецкий Daimler продал свою долю в «КамАЗе»
РИА «Новости»
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Концерн Daimler Truck из Германии спустя два года после прекращения работы с заводом «КамАЗ» продал свой пакет акций. Гендиректор татарстанского предприятия Сергей Когогин сообщил об этом «Ведомостям».

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны», - сказал он.

По словам главы завода, Daimler перестал участвовать в жизни «КамАЗа» с февраля 2022 года. В начале 2024 года немецкий концерн продал свои 15% акций. Сергей Когогин заявил, что разрыв отношений с европейскими партнерами изменил продукцию, но не повлиял на возможность производить коммерческую технику и развивать модельный ряд.

Конкурентами «КамАЗа» на российском рынке грузовиков стали китайские производители, такие как Shacman, Sitrak, FAW и другие. Сергей Когогин заявил, что в 2022 году на татарстанский завод приходилась половина продаж тяжелых большегрузов, но по итогам прошлого года его доля снизилась до 20%. На ситуацию, по словам гендиректора, сказалась также невозможность выпускать технику нового модельного ряда поколения К5 из-за санкций и работы на спецзаказчика.

«КамАЗ» совместно с Daimler запустил в 2019 году производство каркасов кабин для нового модельного ряда грузовиков. Многие западные компании ушли из России после начала спецоперации. Например, так поступил Mercedes-Benz.

Германия Татарстан Бизнес Экономика

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