Набиуллину обеспокоил отъем акций частных инвесторов

«Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», - сказала она.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

Ранее Набиуллина рассказала, что Центробанк поддержит адресные ипотечные программы. Также глава ЦБ допустила падение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Пока ее сохранили на уровне 16% годовых.