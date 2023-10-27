Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.