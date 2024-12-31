31 декабря 2024, 20:25

Набиуллина призвала россиян забыть про курс доллара во время праздников

РИА «Новости»
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Зимние каникулы лучше посвятить празднованию Нового года и общению с близкими, а не следить за скачками валютного курса. Такое заявление председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной появилось в официальном Telegram-канале регулятора.

Причиной появления подобного сообщения стали резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex. За последние два дня американская валюта подорожала со 103 рублей почти до 114 рублей.

При этом российский рубль регулярно отыгрывал падение, но не всегда удачно. Причины такой волатильности неизвестны. Но глава финансового регулятора не увидела в этом ничего необычного и успокоила россиян.

«Гражданам не стоит обращать внимание на скачки валюты, а лучше посвятить время празднованию и общению с близкими. Все стабилизируется», - пообещала Эльвира Набиуллина.

На сайте Центробанка последний установленный курс доллара датирован воскресеньем, 29 декабря. Он составил 101,68 рубля.

Праздники Россия Курс валют Новый год Курс доллара Центробанк
31 декабря 2024, 18:12
Доллар на международных торгах приблизился к курсу в 114 рублей
РИА «Новости»
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Рост курса доллара, который начался на международных валютных торгах биржи Forex, не остановился и обновил максимум 2024 года. На момент написания материала американская валюта подорожала до 113,75 рубля, прибавив сразу 2,95% после открытия, свидетельствуют данные площадки Investing.

Опубликованный график показал значительную волатильность рубля, которая повлияла на курс доллара в ходе торгов.

В течение дня за доллар давали 108,47 рубля, но после американская валюта отыгрывала падение и снова резко дорожала. Подобные «горки» на графике появились после 12:00 по московскому времени.

Что стало причиной подобной нестабильности, неизвестно.

Резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex начался в минувший понедельник, 30 декабря. Тогда за час американская валюта подорожала со 103 почти до 112 рублей, прибавив 6,16%.

Рубль Курс валют Курс доллара
31 декабря 2024, 03:46
В России анонсировали повышение социальных пенсий
Unsplash
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В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости», кто именно получит повышенную сумму.

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», - сказала она.

Ежемесячная выплата, по словам депутата, предназначена для инвалидов, неработоспособных граждан, детей и пенсионеров с недостаточным стажем работы. Бессараб сообщила, что траты на соцпенсии на 2026 и 2027 годы уже предусмотрены, но в случае изменения бюджета фонда социального и пенсионного страхования их скорректируют.

Выплаты работающих и неработающих пенсионеров увеличатся с января на 7,3%. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что средний размер пенсии по старости в России составит 24059,12 рубля.

В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , кто именно получит повышенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
28 декабря 2024, 16:53
Увеличилось число готовых подключиться к «пилоту» цифрового рубля банков
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К «пилоту» цифрового рубля присоединились «Т-банк» и Сбербанк присоединились к пилоту цифрового рубля. Эта информация появилась в материалах ЦБ.

В опубликованной регулятором таблице теперь значатся 15 банков-участников «пилота» операций с реальными цифровыми рублями. Ранее этот список состоял из 13 организаций, которые подтвердили свою техническую готовность к тестированию.

Цифровой рубль - это форма российской валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к существующим формам денег. Все они будут равноценными: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее заметил, что сейчас активно развиваются цифровые технологии , но наличные деньги остаются востребованными и страна не планирует от них отказываться.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
28 декабря 2024, 14:53
Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов
Unsplash
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Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Для сравнения, заимствования России составляют 286,3 миллиарда - в 126 раз меньше.

Ранее Контрольно-бюджетное управление США обратилось к конгрессу с призывом отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. По его мнению, дефолт повлечет за собой серьезные последствия не только для страны, но и для всего мира.

В конце ноября Япония и Китай - крупнейшие держатели американского госдолга - начали распродажу значительной части облигаций США. Японцы продали ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайцы - на 51,3.

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