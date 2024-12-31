Набиуллина призвала россиян забыть про курс доллара во время праздников

Причиной появления подобного сообщения стали резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex. За последние два дня американская валюта подорожала со 103 рублей почти до 114 рублей.

При этом российский рубль регулярно отыгрывал падение, но не всегда удачно. Причины такой волатильности неизвестны. Но глава финансового регулятора не увидела в этом ничего необычного и успокоила россиян.

«Гражданам не стоит обращать внимание на скачки валюты, а лучше посвятить время празднованию и общению с близкими. Все стабилизируется», - пообещала Эльвира Набиуллина.

На сайте Центробанка последний установленный курс доллара датирован воскресеньем, 29 декабря. Он составил 101,68 рубля.