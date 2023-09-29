Набиуллина пригрозила застройщикам жесткими мерами за перегрев на рынке ипотеки

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«В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья», - сказала она.

Населению, по словам Эльвиры Набиуллиной, важна доступность самого жилья, а не ипотеки для его покупки.

Центробанк обеспокоила разница в ценах на новостройки и вторичное жилье, а также недобросовестные практики, например, кредиты по низким ставкам только на один-два года. Она сказала, что явные схемы ушли в прошлое, но признаки таких махинаций на рынке остались.

Эльвира Набиуллина заявила, что кешбэк от застройщика нельзя использовать в качестве первоначального взноса, а банкам-кредиторам - получать вознаграждение за снижение процентной ставки. Она предупредила, что регулятор станет пристально следить за качеством ипотеки и в случае необходимости принимать жесткие меры.

Спрос на рыночную ипотеку , без господдержки, сократился в России примерно в два раза, до 40-50%. Более 70% жилищных ссуд во второй половине 2023 года выдали людям, которые тратят на выплату кредитов больше половины своих доходов.

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