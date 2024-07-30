Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
Центральный банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели в стране после завершения льготных программ. Об этом на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».
«Эти схемы перед завершением широкой льготной программы вновь расцвели с новой силой. Здесь чего только нет: льготные ставки, так называемый кэшбэк, рассрочка. Для людей все это запутано и непрозрачно», - объяснила Набиуллина.
По словам главы Центробанка, за этими «завлекаловками» стоит либо резкий рост платежей впоследствии, либо завышение цены квартиры.
«С 2025 года в России заработает ипотечный стандарт, который исключит использование непрозрачных схем. Также банкам запретят брать плату с заемщиков за сниженную ставку», - добавила она.
Ранее Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.