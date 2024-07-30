Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке

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«Эти схемы перед завершением широкой льготной программы вновь расцвели с новой силой. Здесь чего только нет: льготные ставки, так называемый кэшбэк, рассрочка. Для людей все это запутано и непрозрачно», - объяснила Набиуллина.

По словам главы Центробанка, за этими «завлекаловками» стоит либо резкий рост платежей впоследствии, либо завышение цены квартиры.

«С 2025 года в России заработает ипотечный стандарт, который исключит использование непрозрачных схем. Также банкам запретят брать плату с заемщиков за сниженную ставку», - добавила она.

Ранее Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.