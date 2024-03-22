22 марта 2024, 16:06

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при одном условии

РИА «Новости»
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом она заявила на заседании Совета директоров Банка России.

«Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки», - передали в пресс-службе ЦБ.

Пока Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С прошлого года регулятор начал повышать ее для борьбы с инфляцией. Пока кредитная активность россиян замедляется, но неравномерно. Норма сбережений остается высокой.

При этом большинство россиян не знают, что такое ключевая ставка. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, сообщало РИА «Новости» , 60% респондентов не смогли объяснить, что это такое и какую роль играют ее изменения.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 13:54
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
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Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - отметили в ЦБ.

С прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В декабре показатель достиг 16%, в феврале 2024 года регулятор сохранил ставку на текущем уровне.

Опрошенные РИА «Новости» аналитики ожидали, что ЦБ также оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых, в том числе из-за необходимости оценить уже принятые меры по денежно-кредитной политике.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь–январь снизился до 6,6%. Это почти в два раза ниже по сравнению с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики показало эффект.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 09:32
Связанный с Qiwi «Банк Стрела» лишился лицензии
РИА «Новости»
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«Банк Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», - сообщила пресс-служба регулятора.

Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.

Банки Кредиты Центробанк
21 марта 2024, 21:38
Центробанк утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз
РИА «Новости»
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ГМК «Норникель» завершил процесс дробления обыкновенных акций в соотношении 100 к одному. ЦБ разрешил государственную регистрацию изменений в решение о выпуске акций «Норникеля», сообщила пресс-служба горно-металлургической компании.

«В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью один рубль будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая», - заявили в ГМК.

Конвертация акций осуществится на 10-й рабочий день с момента государственной регистрации, 4 апреля 2024 года.

Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров ранее стал победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». Вручение наград прошло в отеле The Carlton в конце февраля.

Рубль Россия Коммерческие акции Центробанк
21 марта 2024, 08:37
Владелец Terranova запустит в России новую сеть магазинов одежды
РИА «Новости»
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В России откроются магазины Rinascimento итальянской компании Teddy Group, владевшей сетями Terranova и Calliope. Первую торговую точку запустили в Москве на площади 90 квадратных метров, сообщил РБК.

Итальянская компания решила развивать в России монобрендовые сети. Первый магазин Rinascimento открыли в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала. Он занял более 90 квадратных метров. Представитель нового бренда Татьяна Минаева сообщила, что в будущем запустят дополнительные торговые точки в регионах, но не уточнила детали.

Teddy Group осталась в России, в отличие от других крупных игроков - Inditex и H&M. С 2022 года итальянская компания открыла около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Одежду Rinascimento продавали только в «Стокманне» и на Lamoda.

Испанский Inditex ушел с российского рынка. Его магазины Zara, Pull&Bear и Bershka открылись в России под новыми названиями.

Италия Одежда Торговля Россия Магазины

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