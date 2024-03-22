Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при одном условии

«Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки», - передали в пресс-службе ЦБ.

Пока Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С прошлого года регулятор начал повышать ее для борьбы с инфляцией. Пока кредитная активность россиян замедляется, но неравномерно. Норма сбережений остается высокой.

При этом большинство россиян не знают, что такое ключевая ставка. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, сообщало РИА «Новости» , 60% респондентов не смогли объяснить, что это такое и какую роль играют ее изменения.