На фоне избрания Трампа произошел обвал евро

Единая европейская валюта подешевела на 1,8% по отношению к укрепившемуся доллару. По оценкам агентства, это стало самым большим однодневным падением с марта 2020 года.

Победа Трампа усилила опасения по поводу введения импортных пошлин и приостановки одобрения новых проектов в энергетике. Из-за этого утром 6 ноября снизился общеевропейский автомобильный индекс Stoxx Europe 600 Automobiles, а также акции компаний из отрасли возобновляемых источников энергии, включая производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems A/S, энергетической компании Orsted A/S, специализирующегося на электроэнергии и природном газе холдинга EDP SA.

«Я не придаю большого значения движению на фондовом рынке в данный момент. Важнее всего просто следить за доходностью в Америке», - сказал главный инвестиционный директор BRI Wealth Management Дэн Бордман-Уэстон.

Аналитики газеты The Washington Post предупредили, что в случае переизбрания Трамп может спровоцировать глобальную торговую войну. По их мнению, он увеличит пошлины на импорт из Китая.