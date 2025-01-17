17 января 2025, 18:11

МВФ улучшил прогноз роста экономики России

РИА «Новости»
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Международный валютный фонд оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8% и улучшил прогноз по росту в 2025 году до 1,4%. Такие сведения привели в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Судя по новым данным, по итогам 2024 года валовый внутренний продукт страны вырос на 3,8%. В текущем году экономика России вырастет еще на 1,4%. Это показатель на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. Ожидания на 2026 год составили рост на 1,2%.

В декабре эксперты МВФ зафиксировали быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что в 2024 году российская экономика переживала перегрев.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что экономика страны обогнала Германию и другие государства Европы. По его словам, по итогам года рост ВВП России составит 4%.

Россия Экономика ВВП
15 января 2025, 22:59
Будет время передумать. Зачем нужен период охлаждения по потребкредитам?
РИА «Новости»
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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, призванный уберечь россиян от спонтанных покупок и мошенников — между оформлением и получением потребительского кредита хотят ввести период охлаждения. Семейный клинический психолог, международный НЛП-тренер Инна Паустовская на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказала, будет ли толк от такой меры.

Она отметила, что люди с разного рода зависимостями берут кредиты и микрозаймы действительно часто, особенно когда деньги нужны быстро.

«Та же самая игромания. когда нужно очень быстро получить какую-то сумму, - отсрочка во времени для них зачастую неприемлема. И оградить от подобного рода поступков действительно это может», - предположила Паустовская.

Подверженный эмоциональным всплескам человек, даже без зависимости и не игроман, по ее словам, получит шанс притормозить свои импульсивные действия, передумать, решить, что покупка на данный момент не так уж и нужна.

Для сумм до 200 тысяч рублей период охлаждения составит четыре часа, а для более крупных - двое суток. Психолог заметила, что такой срок достаточно невелик.

«Если человек принял решение, ему нужна эта покупка здесь и сейчас, то, скорее всего, он ее совершит даже при такой небольшой временной задержке», - заключила она.

Кредиты Деньги Покупки
13 января 2025, 16:53
Курс доллара взлетел до максимума за два года
РИА «Новости»
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Курс доллара по отношению к евро и фунту стерлингов достиг самой высокой отметки с ноября 2022 года. Об этом сообщила газета Financial Times.

Индекс доллара впервые более чем за два года превысил 110 пунктов. Основной причиной этого, по мнению экспертов, стал рост числа рабочих мест в США, который превысил ожидания.

С 30 декабря наблюдался резкий рост курса доллара на международном валютном рынке Forex. К вечеру 31 декабря он достиг 113,75 рубля и обновил тем самым рекорд 2024 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на это событие. Она предложила россиянам посвятить новогодние праздники общению с близкими и празднованию, а не наблюдениям за курсом валют и пообещала, что все стабилизируется.

Доллары США Курс доллара
13 января 2025, 11:08
В Центробанке назвали бессмыслицей вбросы о заморозке вкладов россиян
РИА «Новости»
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В Центробанке назвали бессмысленным решение по сбору денег россиян со вкладов для финансирования экономики. В Telegram-канале регулятора отметили, что средства и без того задействованы в экономике.

«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», - заявили в ЦБ.

Также в банке объяснили, что из денег, которые компании и граждане положили на депозиты, банки выдают кредиты тем, кто «видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас».

Ранее эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади заявил, что налог по вкладам в 2025 году будут выплачивать по новым правилам , которые зависят от ключевой ставки ЦБ.

Если годовой доход в этом году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам увеличится до 15% с суммы превышения. Федеральная налоговая служба рассчитывает размер выплат по информации из банков.

Банки Доходы Налоги Кредиты Бизнес Деньги Центробанк Экономика
13 января 2025, 10:51
Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца августа
РИА «Новости»
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Цена нефти марки Brent с поставкой в марте превысила отметку в 81 доллар впервые с конца августа 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Мартовские фьючерсы достигли максимальной отметки 81,47 доллара за баррель в 03:34 по московскому времени. К 09:11 цена опустилась до 81,19 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подошли к максимальному показателю 78,36 доллара в 02:43 по Москве, а к 09:13 снизились до 78,07 доллара. Речь идет о самом высоком показателе с начала октября прошлого года.

США ранее объявили о введении самых масштабных санкций в отношении российского сектора энергетики. Ограничения, которые стали частью обязательств, взятых на себя Джо Байденом и лидерами G7, направлены на нефть и сжиженный природный газ из России.

Нефть Экономика

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