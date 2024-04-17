17 апреля 2024, 03:25

МВФ повысил прогноз роста ВВП России

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России на этот год. Ожидают, что ВВП страны поднимется на 3,2%, вместо 2,6%, которые предполагали до этого. Газета «Известия» спросила мнение экспертов на этот счет.

«На наш взгляд, рост российской экономики ранее МВФ недооценивали, если еще осенью прошлого года прогнозировал, что за весь 2023 год российская экономика не вырастет более чем на 1,7%, а в итоге рост российского ВВП составил 3,6%», - заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как рассказала журналистам руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая, сильные данные по активности экономики в стране за прошлый год и за начало этого привели к пересмотрам прогнозов экономического роста России и на 2024 год в сторону повышения. По ее словам, прогноз МВФ сейчас оказался самым оптимистичным, по сравнению с другими известными предположениями.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация странами Запада замороженных активов России обернется проблемами для всей валютной системы мира. Она отметила, что после изъятия активов РФ могут последовать судебные разбирательства и разные меры реагирования.

Россия Экономика ВВП
16 апреля 2024, 10:50
Присвоение российских активов ударит по экономике США — аналитик
Unsplash
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В случае изъятия замороженных за рубежом российских активов Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих средств. Из-за этого пострадает экономика США, заявил РИА «Новости» партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов.

«Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга», - сказал он.

Специалист объяснил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло американскому правительству выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета. Евгений Шатов предупредил, что после изъятия зарубежных российских активов Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие страны решат оценить риски, связанные с долларом, и начать выводить свои деньги.

Британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что конфискация активов незаконна. Он уверен, что если ее инициируют, то процесс затянется на десятилетия.

Инвестиции США Санкции Евросоюз Деньги
16 апреля 2024, 09:31
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые за полгода
Global Look Press
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Курс доллара на Мосбирже утром 16 апреля поднялся выше 94 рублей. Это произошло впервые с 30 октября.

К 07:26 курс доллара составил 94,04 рубля, юаня - 12,9 рубля, евро - 99,66 рубля. К 09:17 доллар упал до 93,93, евро поднялся до 99,77, курс юаня остался тем же.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с журналистами заявил, что в ближайшее время курс доллара едва ли достигнет 100 рублей. По его мнению, такое может произойти только в случае полного обнуления нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики Банка России в отношении ключевой ставки. По прогнозу Зельцера, в конце апреля доллар упадет примерно до 92,5 рубля.

С февраля 2024 года доллар подорожал на 2% и обновил годовой максимум. До конца года курс этой валюты может увеличиться до 98−99 рублей, считает аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.

Евро Рубль Курс доллара Курс евро Мосбиржа
15 апреля 2024, 11:15
Цены на никель и алюминий выросли после запрета на импорт российских металлов
Global Look Press
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Стоимость никеля и алюминия выросла после того, как США и Великобритания ввели запрет на поставки ряда российских металлов. Об этом свидетельствовали данные торгов на Лондонской бирже металлов.

Цены на алюминий на LME 15 апреля поднялись на 9,4%. К 08:30 по московскому времени показатель достиг 2494 долларов за тонну.

Стоимость никеля увеличилась на 8,8% - до 17,17 тысячи долларов за тонну.

Рост цен на медь, которая тоже попала под санкции, оказался более сдержанным. К 08:30 по московскому времени стоимость составляла 9457,5 тысячи долларов за тонну.

США и Великобритания расширили антироссийские санкции 12 апреля. Новые ограничения предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российских поставок.

Лондонская биржа предупредила, что эти санкции могут спровоцировать хаос на рынке металлов. Также LME приостановила действие гарантий на металл, выпущенный после 13 апреля 2024 года.

Лондон Металлы
15 апреля 2024, 11:15
Семьям мобилизованных при отсутствии счетчиков сделают скидку на ЖКУ
РИА «Новости»
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Россиян освободили от оплаты газо- и водоснабжения за родственников - участников спецоперации по нормативу, то есть в случае отсутствия счетчиков. Из платежек вычтут долю военнослужащих, сообщило правительство России.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», - объяснила пресс-служба.

По новому постановлению кабмина, в платежной квитанции учтут отсутствие участника СВО, ведь он фактически не пользовался услугами. Члены его семьи заплатят по нормативу за вычетом доли мобилизованного. Для получения этой льготы нужно принести в управляющую компанию справку из военкомата.

Ветеранов боевых действий и их родственников освободили от имущественного налога на квартиру или дом, земельного налога на участок не более шести соток и оплаты половины начислений за ЖКУ, сообщили «Известия». Бывшие бойцы смогут брать отпуск в удобное для них время.

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