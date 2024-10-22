22 октября 2024, 20:45

МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в ближайшие два года

РИА «Новости»
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Международный валютный фонд спрогнозировал по итогам 2024 года рост экономики России на 3,6%, мира — на 3,2%. Октябрьский обзор опубликовали на сайте учреждения.

Международный валютный фонд спрогнозировал по итогам 2024 года рост экономики России на 3,6%, мира - на 3,2%. Октябрьский обзор опубликовали на сайте учреждения.

Специалисты разместили последний прогноз в июле и с тех пор повысили ожидания от российской экономики. По их подсчетам, по итогам года валовый внутренний продукт увеличится на 3,6% вместо 3,2%. Однако в 2025 году, по оценкам МВФ, этот показатель составит лишь 1,3% вместо 1,5%.

На замедлении темпов роста скажется снижение частного потребления и инвестиций.

Прогноз для мировой экономики на 2024 год остался прежним - 3,2%, но изменился на следующий, снизившись с 3,3% до 3,2%. Специалисты сообщили о сильном контрасте между экономикой развитых и развивающихся стран. Первые достигли допандемийных показателей, в отличие от вторых.

Обновленный прогноз МВФ по ВВП России ниже ожиданий Минэкономразвития. Отечественные специалисты рассчитывают, что рост ускорится на 3,9% в 2024 году и 2,5% в 2025 году.

Рейтинги Деньги Экономика Промышленность ВВП
22 октября 2024, 02:56
Проблемы с картами Visa и MasterCard возникнут у россиян к концу года
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Сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года. Поэтому россияне могут столкнуться с проблемами с некоторыми платежами, сообщили РБК источники на платежном рынке.

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт. Их продлевали до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь в банках будут самостоятельно решать, принимать к оплате эти карты или нет.

В материале указали, что это не должно отразиться на массовых операциях, но может привести к проблемам с проведением отложенных операций. Например, при оплате проезда в транспорте.

Сервис BRICS Pay может появиться в России для безналичных расчетов иностранцев. Оплату по QR-коду предложили запустить до конца 2024 года, с его помощью пользователи смогут расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри страны.

Банки Россия
21 октября 2024, 14:56
Дело против ВТБ возбудили из-за нарушений в рекламе
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении банка ВТБ по подозрению в нарушении рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги», - уточнили в ФАС.

В службу обратился россиянин с жалобой на рекламу банка, которую показывали на рекламной конструкции в Москве. В ней крупным шрифтом указали «привлекательную для потребителя» информацию о ставке по вкладу 20%. Но все данные об условиях в видеоролике показали слишком быстро и «трудным для восприятия способом». Ведомство посчитало, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение.

По данным ФАС, в видеоролике содержатся признаки нарушения Закона о рекламе. В результате чего служба возбудила дело в отношении банка.Если ВТБ признают виновным, кредитной организации предстоит выплатить штраф.

Штрафы Банки Законы ФАС России Реклама
20 октября 2024, 05:16
Экономист рассказал об обратной стороне повышения пенсий
Freepik
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Индексация пенсий с 1 января на 7,3% может спровоцировать рост инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Эксперт отметил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с начала года. С другой стороны, это может вызвать повышение цен в ожидании повышенного спроса.

«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, „заработать на моменте“ постараются все», - подчеркнул Арский.

Ранее экономист рассказала, кто может остаться без пенсии , несмотря на достижение пенсионного возраста. Россияне, чей стаж работы составляет менее 15 лет могут столкнуться с отказом в назначении пенсии.

Пенсия Пенсионеры Торговля Работа Бизнес Инфляция
15 октября 2024, 09:01
Страховые пенсии в России вырастут с начала года
РИА «Новости»
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Размер страховых пенсий с 1 января вырастет на 7,3%. Об этом Lenta.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что российская экономика является одной из лидирующих в мире, и государство на уровне роста бюджета увеличивает социальные гарантии и льготы. Несмотря на санкции и экономические сложности, в России индексируются пенсии и растут соцвыплаты, добавила парламентарий.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», - подчеркнула Бессараб.

По ее словам, индексацию пенсии получат более семи миллионов работающих пенсионеров. Депутат также анонсировала увеличение льгот для семей с детьми и рост материнского семейного капитала на 7,3% с 1 февраля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о планах повысить маткапитал в 2025 году на 46 тысяч рублей. За второго ребенка выплата увеличится на 31 тысячу рублей.

Пенсия Выплаты в России Депутаты Россия Экономика

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