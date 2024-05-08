МРОТ за несколько лет повысят до 35 тысяч рублей

Глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Он установил плановые показатели в области демографии, экономики, вовлеченности россиян в занятия спортом.

«Обеспечение повышения опережающими темпами МРОТ, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», - постановил Путин.

В 2024 году МРОТ в России проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. Президент в послании Федеральному собранию поручил повысить его до 35 тысяч рублей.