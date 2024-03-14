МРОТ в России увеличат вдвое к 2030 году

«К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое - до 35 тысяч рублей, чтобы позитивно отразиться на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, и увеличении социальных пособий», - сказала она.

Голикова также заверила, что все поручения президента будут выполнены.

Ранее Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году.

С января индексация МРОТ составила 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.