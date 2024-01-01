Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

В итоге МРОТ составит 19 242 рубля, размер прожиточного минимума увеличится на 1078 рублей и будет составлять 15 453 рубля.

Соотношение МРОТ со средней заработной платой на одно рабочее место составит не меньше 48% с 2025 года. Принятие закона повысит зарплаты 4,8 миллиона человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты граждан России увеличатся в среднем на 8%. Также на 5% повысятся реальные располагаемые доходы граждан. Глава государства отмечал, что уровень безработицы в РФ снизился до 2,9%. По его словам, в России такого никогда не было. Это замечательный показатель интегрированной экономики.