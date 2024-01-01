01 января 2024, 06:40

МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

РИА «Новости»
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

В итоге МРОТ составит 19 242 рубля, размер прожиточного минимума увеличится на 1078 рублей и будет составлять 15 453 рубля.

Соотношение МРОТ со средней заработной платой на одно рабочее место составит не меньше 48% с 2025 года. Принятие закона повысит зарплаты 4,8 миллиона человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты граждан России увеличатся в среднем на 8%. Также на 5% повысятся реальные располагаемые доходы граждан. Глава государства отмечал, что уровень безработицы в РФ снизился до 2,9%. По его словам, в России такого никогда не было. Это замечательный показатель интегрированной экономики.

Рубль Законы Россия Зарплаты Владимир Путин Деньги МРОТ в РФ Экономика
30 декабря 2023, 01:04
Сооснователь Fix Price миллиардер Хачатрян продал свою долю в компании
РИА «Новости»
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Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян продал свой пакет в 35,2% акций компании и вышел из совета директоров «по семейным обстоятельствам». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почти весь пакет - 34,2% - выкупил его партнер Сергей Ломакин, 1% акций приобрел гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов. Хачатрян получил за свою долю 1,015 миллиарда долларов. Кирсанов стал обладателем 8,5 миллиона акций по цене 2,94 доллара за бумагу, Ломакин выкупил 290,5 миллиона акций по цене 3,41 доллара за бумагу.

Ломакин и Хачатрян запустили сеть магазинов «все по одной цене» в 2007 году. В марте 2021 года компания вышла на биржу, ее основатели стали миллиардерами.

Компания Fix Price в начале ноября провела опрос , согласно которому 76% россиян предпочитают бумажную версию книг. Еще 34% респондентов заявили, что предпочитают электронные версии, а 7% отметили, что не видят разницы.

Магазины Бизнес Ретейл
29 декабря 2023, 08:36
Закончились идеи, но не энтузиазм. Посол исключил скорую отмену антироссийских санкций
Unsplash
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Санкции не показали эффективности, но страны Запада не планируют отменять их. Предпосылок к снятию ограничений нет, заявил РИА «Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза», - сказал он.

Бюрократы, по словам дипломата, наоборот, продолжили выпускать новые пакеты санкций один за другим. Идеи того, как еще повлиять на Россию, по словам дипломата, начали заканчиваться, но ожидаемый эффект так и не наступил. Сергей Нечаев заявил, что не стоит ждать его в будущем - рестрикции не помешают экономике России расти.

Минэкономики Германии объявило о разработке нового пакета антироссийских санкций , который призван исключить пути обхода прежних мер. Инициаторами 13-го и 14-го набора ограничений станут страны Балтии.

Санкции Запад Деньги
29 декабря 2023, 08:01
«Балтика» попросила защитить ее товарные знаки в странах СНГ от посягательств Carlsberg
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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подала документы на регистрацию товарных знаков «Балтики» в странах СНГ. Руководство российской компании попросило защитить ее права на бренды и на международном уровне приостановить этот процесс, сообщили «Ведомости».

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. Он попросил защитить бренды компании в дружественных России странах, в том числе СНГ.

По его задумке, Роспатент убедит коллег из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. В Белоруссии этот процесс уже завершился.

Заявки в патентные ведомстве стран СНГ подала Carlsberg. «Балтику» перевели во временное управление Росимущества, а корпорация расторгла с российской компанией лицензионные соглашения на свои бренды, такие как Holsten, Seth & Riley’s Garage, Tuborg и Kronenbourg.

Пиво Бизнес

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