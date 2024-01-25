25 января 2024, 19:31

МРОТ повысят в России в 2024 году

Pxhere
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В России в 2024 году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это отразится на всех других выплатах, включая социальные пособия. Реальные доходы россиян и уровень зарплаты выросли по сравнению с предыдущими годами, добавил президент.

С января МРОТ проиндексировали на 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%. Раньше показатель достигал 42%.

Совет Федерации ранее одобрил закон об увеличении МРОТ. Такое решение позволит увеличить заработные платы как минимум 4,8 миллиона россиян, сообщил сайт kp.ru.

C 1 февраля в России ежегодно начнут индексировать пособия по безработице. При этом правила получения выплаты останутся прежними.

Выплаты в России Россия Зарплаты МРОТ в РФ
23 января 2024, 16:35
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры
РИА «Новости»
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Мошенники освоили новую схему обмана в отношении корпоративных клиентов. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств на тот или иной счет. Об этом предупредила пресс-служба Сбербанка.

Иногда для большей достоверности мошенники загружают в фальшивый аккаунт фото с сайта компании или используют настоящий аватар руководителя фирмы. После этого злоумышленники переписываются с бухгалтером компании и после нескольких общих фраз поручают ему перевести деньги на указанные реквизиты. Если бухгалтер не замечает обмана, деньги поступают на счета дропов - людей, которые потом обналичивают и переводят их.

Как отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, кибермошенники чаще обманывают физических лиц, но если под удар попадают юридические, то и потерянные суммы бывают гораздо больше.

«Хочу попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор странно к вам обратился», - продолжил Кузнецов.

Он посоветовал в случае возникновения сомнений лично связаться с руководителем компании.

Мессенджеры Банки Мошенничество Сбербанк Деньги
22 января 2024, 08:12
Власти оценят воздействие нового закона США на продажи зерна и масла из России
РИА «Новости»
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В США разработали законопроект о снижении зависимости от российской сельхозпродукции. Минсельхоз России поручил ФГБУ «Агроэкспорт» оценить его влияние на импорт, сообщил «Коммерсант».

Палата представителей конгресса одобрила закон No Russian Agricultural Act. Минфин США обяжут поддерживать инвестиции в проекты, которые снизят зависимость страны от российской сельхозпродукции, в том числе зерна и масла.

По информации издания, такая перспектива обеспокоила власти России. «Агроэкспорт» начал оценку последствий нового закона и попросил отраслевые ассоциации до 26 января сформулировать свою позицию.

Учреждение использует собранные отзывы для выработки общей позиции на уровне России, предположил советник Verba Legal Марат Самарский. Он заявил, что до вступления закона в силу пройдет много времени - его примет верхняя палата конгресса и подпишет президент. Когда это случится, Россия сможет запустить разбирательство во Всемирной торговой организации.

В феврале Евросоюз примет 13-й пакет антироссийских санкций. В него войдут торговые ограничения.

США Законы Сельское хозяйство Конгресс США Санкции Экономика
19 января 2024, 08:01
Поиск и защиту имущества России за рубежом обеспечат субсидией
РИА «Новости»
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Поиск и юридическую защиту зарубежной недвижимости России, Российской империи и СССР обеспечат субсидией из госбюджета. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

«Определить ФГУП „Предприятие по управлению собственностью за рубежом“ управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии», - поручил он.

Предприятию компенсируют затраты на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимого имущества России, СССР и Российской империи. Глава государства подписал распоряжение 18 января.

Здания российских дипведомств , в том числе школу, планировали изъять в Польше. Позднее стало известно о том, что деньги с замороженных счетов посольства и торгового представительства перевели прокуратуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах.

Льготы СССР Россия Недвижимость Владимир Путин
18 января 2024, 08:04
Банки предложили обязать уточнять у клиентов цель новых потребкредитов
РИА «Новости»
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Ради защиты от телефонных мошенников в России предложили обязать кредиторов прежде чем выдать потребительский заем уточнить у клиента его цель и источник погашения. Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил инициативу на оценку в правительство и Центробанк, сообщило РИА «Новости».

«Действующие в настоящее время нормы законодательства <…> не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц», - объяснил автор законопроекта.

По его задумке, банки и кредитные организации при обращении россиянина за потребкредитом подробно расспросят его о цели займа, рисках и источнике погашения. Кредиторов обяжут удостоверяться в том, что клиент решил занять деньги по собственной воле и намерен их вернуть. Разговор с ним запишут на аудио. Если окажется, что банк этого не сделал, заемщика освободят от обязанности выплачивать кредит. Артем Шейкин отправил законопроект на оценку в Минюст, Минфин и Центробанк.

Телефонные мошенники научились не только подменять номера, но и имитировать голоса родных потенциальных жертв. Они стали создавать цифровой портрет человека по информации в соцсетях.

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