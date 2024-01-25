МРОТ повысят в России в 2024 году

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«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это отразится на всех других выплатах, включая социальные пособия. Реальные доходы россиян и уровень зарплаты выросли по сравнению с предыдущими годами, добавил президент.

С января МРОТ проиндексировали на 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%. Раньше показатель достигал 42%.

Совет Федерации ранее одобрил закон об увеличении МРОТ. Такое решение позволит увеличить заработные платы как минимум 4,8 миллиона россиян, сообщил сайт kp.ru.

C 1 февраля в России ежегодно начнут индексировать пособия по безработице. При этом правила получения выплаты останутся прежними.