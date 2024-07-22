22 июля 2024, 14:43

«Можно неплохо зарабатывать». Как получать деньги на монетизации от Telegram

Unsplash
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Telegram запустил монетизацию для российских пользователей, они смогут получать 50% от рекламы. Вывести внутреннюю валюту Stars можно будет через специальную платформу Fragment. Как заработать на своем канале, рассказал в эфире 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, для начала работы нужно создать Telegram-канал и определить его контент - видео, тексты, литературные этюды и так далее.

Затем необходимо набрать аудиторию. Для доходов от рекламной интеграции нужно максимальное число подписчиков.

«На первых порах вы можете опираться на свой ближний круг, на знакомых, на общую адресную книгу <…> Но потом, чтобы расширять аудиторию, вам необходимо, чтобы контент был очень релевантный», - отметил Бархота.

Когда подписчиков наберется несколько тысяч, можно включать монетизацию.

Когда рекламодатели заинтересовались размещением таргетированной рекламы, необходимо заключить с ними контракт. Спустя некоторое время можно начинать получать выручку за рекламу. Бархота уточнил, что поступать она будет не в рублях, а в криптовалюте, которую затем можно будет конвертировать.

«Но непонятно, как это будет, какой курс будет и как конвертацию осуществлять», - заметил он.

Тем не менее, он подытожил, что на раскрученном канале можно неплохо зарабатывать.

Ранее PR-агентство Mediacom.Expert назвало самую популярную площадку в России для ведения и монетизации блогов.

Интернет Telegram Деньги
21 июля 2024, 03:22
Названо опасное последствие ипотеки, о котором многие не догадываются
Freepik
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Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация — в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев недвижимость дешевеет. Торг может убрать до 10% первоначальной цены на первичке и от 20% и более на вторичке. В итоге, этот дисконт конвертируют в цену, указываемую в объявлениях, а по факту она может оказаться еще выше.

На фоне сокращения узкого некредитного спроса этот процесс продолжится. Поэтому останется ждать появления программы, когда банк забирает у неплательщика жилье, чтобы обнулить ипотечный кредит, резюмировал Кричевский.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее завил, что в России осенью могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека».

Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация - в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Россия Ипотека
18 июля 2024, 23:17
Т-Банк запустил ловушку для мошенников
Freepik
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Т-Банк (ранее банк «Тинькофф») открыл сбор заявок на доступ к фрод-рулетке. Это сервис, с помощью которого звонки злоумышленников перенаправляют подготовленным россиянам или пранкерам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сотрудники банка разработали новый проект для борьбы с телефонными мошенниками. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом аферисты не будут знать, что попали в ловушку, думая, что с ними общается потенциальная жертва.

«Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей», - отметили в банке.

В начале июня Тинькофф Банк провел ребрендинг, теперь он называется Т-Банк. Из названия окончательно убрали упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Банки Мошенничество Россия
18 июля 2024, 15:10
Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос
РИА «Новости»
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Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос, поскольку железные дороги уже не справляются с объемами. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

По его словам, число заявок за первые полгода выросло на 32% по сравнению с прошлогодними показателями, а объем фактических перевозок - на 30%. При этом выросли и цены на автомобильную доставку груза из Китая в центральную часть России. Сегодня они могут достигать $12,5 тысячи за 20-тонную фуру.

Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Вадим Фильченков, в свою очередь, отметил, что за первое полугодие российские автоперевозчики выполнили более 60 тысяч рейсов с грузом между Россией и Китаем.

Утром 18 июля издание Bloomberg сообщило о проблемах с платежами , с которыми столкнулись российские экспортеры, торгующие с Китаем.

Дороги Россия Китай
18 июля 2024, 14:22
Сборы ФТС за первое полугодие 2024 года выросли на полтриллиона рублей
РИА «Новости»
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Федеральная таможенная служба за первое полугодие 2024 года собрала на 500 миллиардов рублей больше налоговых сборов и платежей, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Валерием Пикалевым. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет», - отметил президент.

Он также добавил, что результативность таможенного контроля растет, а пропускная способность повышается.

Глава ФТС доложил Путину о цифровизации отрасли. По его словам, новые технологии внедряются как на границе, так и на таможенных пунктах внутри страны.

«Наш стратегический вектор - это построение интеллектуальной таможни», - отметил Пикалев.

Кроме того, ведомство организовало незамедлительное оформление товаров для нужд военно-промышленного комплекса. Пикалев пообещал расширить возможности для трудоустройства бывших участников спецоперации в таможенную службу.

Накануне таможенников предупредили о мошенниках, выдающих себя за их руководителей.

Рубль Таможня Владимир Путин

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