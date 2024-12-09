09 декабря 2024, 20:51

Мошенники похитили у россиян почти 9,5 млрд рублей за три месяца

Freepik
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Всего за три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, российским банкам удалось не допустить хищения почти пяти триллионов рублей со счетов своих клиентов. Для этого им пришлось отразить чуть более 17 миллионов атак мошенников. Несмотря на это, Банк России сообщил, что злоумышленникам все же удалось ограбить граждан на существенную сумму.

По информации Центробанка, объем спасенных сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем. При этом, сумма хищений в июле - сентябре стала рекордной за предыдущие четыре квартала. Злоумышленники сумели похитить 9,3 миллиарда рублей.

«Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», - сообщили в Центробанке.

В третьем квартале этого года Банк России произвел блокировку более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров злоумышленников.

В Центробанке также напомнили, что с 25 июля 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется вернуть деньги в течение месяца.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что телефонные мошенники все чаще используют якобы номера ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что если звонящий произносит слова «ФСБ», «МВД», «Следком» и «безопасный счет», то лучшее, что можно сделать, - это положить трубку. Также злоумышленники продолжают использовать схему с «уголовными делами». В обмен на деньги они предлагают закрыть фальшивое дело.

Хищения Банки Законы Соцсети Мошенничество Россия Деньги Центробанк
09 декабря 2024, 08:32
СК разработал законопроект о признании имуществом цифровой валюты
Freepik
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Следственный комитет разработал проект закона, который признает цифровую валюту имуществом. Документ определит порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста. Об этом РИА «Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона», - подчеркнул он.

Авторы документа также перечислили особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. По словам Бастрыкина, проект закона сейчас рассматривается правительством.

О необходимости признания цифровой валюты имуществом глава СК сообщал еще в 2020 году. Он отмечал, что это нужно для расследования уголовных дел, в которых цифровая валюта фигурирует в качестве взятки или хищения.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты. Операторов майнинговой инфраструктуры обязали сообщать данные о производстве в налоговую. За несвоевременную подачу информации их будут штрафовать.

Криптовалюты Следственный комитет России
08 декабря 2024, 05:31
Россиянам рассказали, когда ставки по вкладам будут на пике
Unsplash
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В конце декабря ставки по вкладам могут подойти к пиковым значениям. Такая тенденция продолжится и в январе, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

Он пояснил, что ставки пойду вверх из-за двух причин. Во-первых, Центробанк, скорее всего, на ближайшем заседании снова увеличит ключевую ставку на один-два процентных пункта. Это в итоге привет к росту ставок во вкладам. Заседание ЦБ запланировано на 20 декабря.

Также Акимов напомнил, что банки в декабре и январе обычно устраивают скидки. С их помощью они привлекают новых вкладчиков в рамках праздничных акций.

«Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой», - отметил эксперт.

Ранее заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец предупредила, что при оплате товаров через QR-код не начисляется кешбэк.

Деньги Центробанк
08 декабря 2024, 04:39
Россиянам объяснили, кто получит двойную оплату за работу в Новый год
РИА «Новости»
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За работу в новогодние каникулы россияне смогут потребовать двойную оплату или дополнительный выходной. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА «Новости», кто получит надбавку.

Он напомнил, что по статье 112 Трудового кодекса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 считаются нерабочими праздничными днями. За каждый час работы в этот период россиянам положена двойная ставка, независимо от системы оплаты труда. Гаврилов уточнил, что сотрудники на окладе получат надбавку лишь в том случае, если выход в праздники превысит месячную норму часов.

«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки», - сказал депутат.

При желании сотрудник сможет заменить двойную оплату на дополнительный, но неоплачиваемый отгул. Гаврилов сообщил, что если работодатель не согласится ни на один из вариантов - выходной или двойную сумму - можно пожаловаться в Госинспекцию труда или прокуратуру.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова объяснила, как можно продлить выходные до 15 дней.

За работу в новогодние каникулы россияне смогут потребовать двойную оплату или дополнительный выходной. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА «Новости» , кто получит надбавку.

Праздники Зарплаты Деньги Новый год
07 декабря 2024, 15:19
Компания Пригожина по доставке готовой еды получила нового собственника
Pixabay
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Принадлежавшая бизнесмену Евгению Пригожину кейтеринговая компания «Конкорд-М», которая обеспечивала горячим питанием государственные учреждения, получила нового собственника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

По данным авторов публикации, теперь фирмой управляет Роман Козлов, о котором в открытых источниках никакой информации нет. Есть вероятность, что он стал чьим-то номиналом.

После гибели бывшего владельца фирма долго оставалась без управления. Ни дети, ни жена Пригожина не стали оформлять на себя предприятие.

Пригожин основал «Конкорд-М» в 2007 году, и до 2019 года фирма получила по тендерам около 900 миллионов рублей для доставки готовых блюд в Госдуму, правительство Москвы и регионы. В прошлом году бухгалтеры фирмы зафиксировали убыток в 54 миллиона рублей.

Компания «Конкорд-М» входила в основные активы Евгения Пригожина наряду с фирмами «Аурум» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обеспечив ему состояние в 16 миллиардов рублей.

Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе 2023 года. На этой неделе стало известно, что памятник Пригожину и командиру частной военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину установили в городе Банги Центральноафриканской Республики.

Бизнес Евгений Пригожин

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