Мошенники похитили у россиян почти 9,5 млрд рублей за три месяца

По информации Центробанка, объем спасенных сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем. При этом, сумма хищений в июле - сентябре стала рекордной за предыдущие четыре квартала. Злоумышленники сумели похитить 9,3 миллиарда рублей.

«Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», - сообщили в Центробанке.

В третьем квартале этого года Банк России произвел блокировку более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров злоумышленников.

В Центробанке также напомнили, что с 25 июля 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется вернуть деньги в течение месяца.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что телефонные мошенники все чаще используют якобы номера ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что если звонящий произносит слова «ФСБ», «МВД», «Следком» и «безопасный счет», то лучшее, что можно сделать, - это положить трубку. Также злоумышленники продолжают использовать схему с «уголовными делами». В обмен на деньги они предлагают закрыть фальшивое дело.