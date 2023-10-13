Мошенники начали переводить деньги потенциальным жертвам
Мошенники начали переводить деньги потенциальным жертвам. Они убеждают человека, что на него оформили кредит, а потом забирают себе средства с его карты. Об этом сообщили «Известия».
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они переводят на счет человека небольшую сумму денег - от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. После чего потенциальной жертве звонят и сообщают, что ему одобрили микрозаем. Поскольку деньги действительно поступили на карту, человек, скорее всего, поверит собеседнику.
Дальше начинается стандартный сценарий. Мошенники предлагают составить заявление об отказе от нежелательного кредита. В процессе фальшивый работник банка просит собеседника назвать код из СМС. При помощи этих цифр злоумышленник, наоборот, оформляет на свою жертву микрозаем под высокий процент.
Ранее юрист объяснил, надо ли возвращать деньги, которые поступили на карту по ошибке, и чем это может грозить.