Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров

Программа семейной ипотеки под 6% на покупку жилья в малых городах стартует 1 июля. Она не будет зависеть от возраста детей. Об этом на заседании заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ обратил особое внимание на поддержку семей.

«Для них уже с 1 июля надо смотреть преференции на покупку жилья в малых городах и регионах, где строительство в этом секторе пока еще недостаточное», - указал Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что родители смогут воспользоваться льготной ипотекой в том случае, если хотя бы один их ребенок на момент оформления займа является несовершеннолетним.

Ранее Мишустин озвучил, какую сумму будет составлять минимальный размер оплаты труда в 2025 году. По его словам, она достигнет более 22 тысяч рублей в месяц.