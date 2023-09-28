Мишустин раскрыл планы по запуску международных расчетов в цифре
Правительство и Центробанк подготовили план по возможному запуску трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на Московском финансовом форуме, что это расширит возможности инвестирования, сообщил ТАСС.
«Работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав», - сказал Мишустин.
Анализом правовых и технических аспектов проекта, разработкой плана создания такой системы занялись кабмин и Центробанк. Российский премьер заявил, что такая система, наряду с другими мерами, расширит возможности для привлечения инвестиций и облегчит движение капитала.
Технология блокчейн лежит в основе использования криптовалюты. Это набор баз данных, синхронизированные копии которых сохранили на большом количестве разных компьютеров.
В 2023 году Россия начала внедрять цифровой рубль в ограниченный оборот. Рядовые россияне смогут воспользоваться им не раньше 2025 года.
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