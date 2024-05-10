10 мая 2024, 14:36

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

РИА «Новости»
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В России необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«Новую модель экономического роста нужно развернуть в России. Об этом на встрече с крупным бизнесом недавно говорил глава государства. Прежде всего, нужно действовать через создание условий для открытия новых предприятий и дальнейшее формирование экономики предложения», - сказал он.

Мишустин отметил, что общий объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов.

«Для этого нужны дополнительные инвестиции. Рассчитывает, что этому способствовать будет не только государство, но и ответственный бизнес», - добавил глава правительства.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и выразил надежду, что Госдума утвердит его в должности.

Россия Михаил Мишустин
10 мая 2024, 10:59
Пострадавшей от паводка Курганской области выделили 4 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Правительство выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для поддержки пострадавших от паводка жителей и восстановления инфраструктуры. Текст распоряжение опубликовала пресс-служба кабмина.

«Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области», - указали в документе.

Три миллиарда рублей направят на оказание поддержки населению в виде материальной помощи в связи с частичной или полной утратой имущества. Средства также предусмотрены на проведение капитального ремонта жилья.

В документе отметили, что один миллиард направят на восстановительные работы социальной, коммунальной инфраструктуры, обеззараживание территорий после разлива воды.

Власти Курганской, Тюменской, Оренбургской областей начали восстановительные работы. По данным МЧС, в регионах остаются подтопленными из-за весеннего половодья порядка 4,2 тысячи домов.

Рубль Паводки Курганская область Правительство РФ
08 мая 2024, 17:22
Путин назвал работу в ЕАЭС выгодной для стран-участниц
РИА «Новости»
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Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза приносит реальную выгоду каждой стране — участнице объединения. На это указал президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС, который проходит в Москве.

«Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов», - сказал глава государства.

По его словам, совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. То есть экономические показатели подтверждают эффективность объединения.

Кроме того, ЕАЭС утвердилось в качестве одного из самостоятельных центров многополярного мира, подытожил Путин.

Саммит Евразийского союза стартовал в российской столице 8 мая. На встречу, которая проходит в узком формате, приехали лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Саммиты Владимир Путин Евразийский экономический союз
08 мая 2024, 10:37
Симоньян назвала способ устранить неравенство в России
РИА «Новости»
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Неравенство в России можно искоренить настройкой налоговой системы. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, неравенство нужно «лечить» налогами.

«Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране», - пояснила журналистка.

Симоньян добавила, что Уголовный кодекс России тоже следует доработать. Она обратила внимание, что наказание за одно и то же преступление может быть разным: лишение свободы или крупный штраф. Медиаменеджер подчеркнула, что это порождает коррупцию.

Ранее и. о. главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в России назрела необходимость реформ в налоговой системе.

Он отметил, что ее нужно «донастроить» с учетом реалий.

Налоги Россия
08 мая 2024, 10:13
Геополитическая обстановка отразилась на мировой экономике
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Геополитические разногласия негативно отразились на мировой экономике. Торговля разделилась на три блока, включая США и Китай, а также не связанные с ними государства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Международного валютного фонда.

«Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран», - уточнили в организации.

По оценкам МВФ, сегментирование мировой экономики спровоцировало рост числа торговых ограничений на поставки товаров и услуг. Их число в 2023 году составило три тысячи.

С 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте США снизилась на 8% из-за противоречий двух стран. Украинский конфликт также повлиял на торговлю России и стран Запада.

Несмотря на санкции, западные страны, в том числе Британия, продолжают закупать российскую нефть. Однако поставщиками нефтепродуктов являются Китай, Турция и Индия.

США Торговля Россия Запад Китай Экономика

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