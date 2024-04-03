Мишустин призвал депутатов решить связанные с налогами проблемы

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Он напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании поручал продумать модернизацию фискальной системы, чтобы распределять налоги с меньшей нагрузкой для семей с детьми, а также стимулировать развитие бизнеса.

«И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить», - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что изменения в налоговой системе необходимо вносить для блага людей, экономики и страны.

Ранее председатель правительства рассказал, что участников спецоперации освободят от налога на имущество. Он также указал на необходимость своевременно оказывать государственную помощь российским военным.