03 апреля 2024, 14:45

Мишустин призвал депутатов решить связанные с налогами проблемы

РИА «Новости»
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Налоговую систему следует использовать не только для пополнения бюджета, но и для сокращения неравенства в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Он напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании поручал продумать модернизацию фискальной системы, чтобы распределять налоги с меньшей нагрузкой для семей с детьми, а также стимулировать развитие бизнеса.

«И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить», - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что изменения в налоговой системе необходимо вносить для блага людей, экономики и страны.

Ранее председатель правительства рассказал, что участников спецоперации освободят от налога на имущество. Он также указал на необходимость своевременно оказывать государственную помощь российским военным.

Налоги Деньги Правительство РФ
03 апреля 2024, 14:55
Центробанк сократит продажи валюты на рынке
РИА «Новости»
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Нефтегазовые доходы федерального бюджета в России растут — в апреле ожидаемый объем дополнительных доходов прогнозируется на уровне 128,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина. По информации РБК, благодаря этому — и, соответственно, увеличению покупок валюты в рамках бюджетного правила — Центробанк значительно сократит продажи валюты.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в России растут - в апреле ожидаемый объем дополнительных доходов прогнозируется на уровне 128,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина. По информации РБК , благодаря этому - и, соответственно, увеличению покупок валюты в рамках бюджетного правила - Центробанк значительно сократит продажи валюты.

Чистые продажи на рынке с 5 апреля по 7 мая уменьшатся в 12 раз. Они составят до 600 миллионов рублей в день.

Отмечается, что Минфин в апреле намерен направлять по 11,2 миллиарда рублей в день на покупку иностранной валюты и золота, а ЦБ будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и продавать валюту еще на 11,8 миллиарда рублей в сутки дополнительно. В прошлом месяце объем продаж валюты составлял 7,1 миллиарда рублей в день.

Ранее экономист и аналитик Александр Разуваев допустил ослабление рубля в апреле 2024 года. Он предположил, что на курсе валюты скажутся геополитические события, рост импорта и уменьшение экспорта.

Доходы Россия Курс валют Центробанк
03 апреля 2024, 13:25
«Предпосылки есть». Мишустин оценил шансы экономики России войти в топ-4
РИА «Новости»
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Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года ее валовой внутренний продукт возрос на 3,6%, заявил на отчетном выступлении в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин. Запись его речи показала пресс-служба кабмина.

В 2023 году, по словам Михаила Мишустина, правительству пришлось работать в очень сложных условиях. Внешнее давление на Россию расширилось. Премьер-министр заявил, что вопреки этому страна успешно прошла период первоначальной адаптации, «По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу - войти в топ-4, и предпосылки к этому есть», - сказал он.

Михаил Мишустин объявил, что в начале 2024 года сохранился высокий темп прироста ВВП. Он напомнил, что в Европе из-за антироссийских санкций по итогам 2023 года этот показатель составил около нуля, а в Германии произошла рецессия. На этом фоне ВВП России увеличился на 3,6%.

Министр финансов Антон Силуанов прогнозировал ВВП на уровне 3,5%. Он одобрил стратегию правительства.

Россия Правительство РФ Михаил Мишустин Экономика Импортозамещение ВВП
03 апреля 2024, 09:34
Прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов
РИА «Новости»
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Прокуратура Пермского края не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на ведомство.

«АО „Соликамский магниевый завод“, не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли», - сообщили в прокуратуре.

Акционеры, купившие бумаги завода на Московской бирже, - недобросовестные приобретатели.

Ранее Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

При этом ранее в Банке России заявили, что их беспокоят случаи изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. Против изъятия акций у миноритариев выступала Мосбиржа, указывая, что решение станет нарушением закона о публичных сделках.

Пермский край Банки Суд Законы Россия Заводы Деньги
02 апреля 2024, 10:22
Российские банки оказались не готовы к полному отказу от пластиковых карт
Global Look Press
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В крупных российских банках пока не готовы отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это следует из ответов на запрос РИА «Новости», поступивших из ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанка, ПСБ.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что многие пользователи по-прежнему выбирают «классические» карты, так что полностью переходить на цифровые аналоги рано. Тем не менее в 2023 году банк выпустил свыше трех миллионов цифровых карт.

В «Дом.РФ» констатировали, что объем выпуска пластиковых карт в кредитной организации не снижается, прекращать их выдачу не планируется. При этом клиенты стали чаще интересоваться платежными стикерами. Отказываться от «пластика» также не планируют в Совкомбанке и ПСБ. В пресс-службе ПСБ не исключили массовый переход на электронные платежные инструменты, но лишь в среднесрочной перспективе.

«Российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени», - пояснили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что жители РФ в 2023 году поставили 10-летний рекорд по снятию денег с банковских карт. Они сняли 33,3 триллиона рублей.

В крупных российских банках пока не готовы отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это следует из ответов на запрос РИА «Новости» , поступивших из ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанка, ПСБ.

Банки

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