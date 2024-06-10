10 июня 2024, 16:01

Мишустин анонсировал программу семейной ипотеки под 6%

РИА «Новости»
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Программа семейной ипотеки под 6% на покупку жилья в малых городах стартует 1 июля. Она не будет зависеть от возраста детей. Об этом на заседании заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ обратил особое внимание на поддержку семей.

«Для них уже с 1 июля надо смотреть преференции на покупку жилья в малых городах и регионах, где строительство в этом секторе пока еще недостаточное», - указал Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что родители смогут воспользоваться льготной ипотекой в том случае, если хотя бы один их ребенок на момент оформления займа является несовершеннолетним.

Ранее Мишустин озвучил, какую сумму будет составлять минимальный размер оплаты труда в 2025 году. По его словам, она достигнет более 22 тысяч рублей в месяц.

Дети Ипотека Михаил Мишустин
10 июня 2024, 16:23
Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров
РИА «Новости»
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Процесс возобновления индексации пенсий для 7,8 миллиона работающих пенсионеров запустят с 1 февраля. Об этом во время заседания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он призвал сделать процесс индексации максимально удобным. По мнению Мишустина, его необходимо оформлять без каких-либо дополнительных заявлений пенсионеров.

«Процесс индексации должен проходить без сбоев», - уточнил глава правительства.

Он отметил, что работающие пенсионеры обладают солидным опытом и востребованными на рынке труда навыками.

Ранее председатель правительства рассказал о запуске программы семейной ипотеки. Инициативу запустят 1 июля 2024 года. Благодаря этой программе семьи с детьми смогут получить льготы на покупку жилья в малых городах.

Пенсия Пенсионеры Михаил Мишустин
10 июня 2024, 15:53
Мишустин назвал сумму МРОТ, которую установят в 2025 году
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что озвученные президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ решения нужны для структурной перестройки экономики. Они направлены на развитие страны. В связи с этим изменения коснутся МРОТ. Со следующего года показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых россиян.

«[МРОТ] составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысяч рублей в месяц», - сказал Мишустин.

К 2030 году, по его словам, МРОТ составит уже не менее 35 тысяч рублей.

Также с февраля 2025 года снова начнут индексировать пенсии работающих россиян. Около 7,8 миллиона человек будут получать как зарплату, так и пенсию с учетом ежегодной индексации. Это же касается тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, уточнил председатель правительства.

На заседании Мишустин анонсировал программу семейной ипотеки под 6% годовых в малых городах. Она стартует с 1 июля и не будет зависеть от возраста детей.

Рубль МРОТ в РФ Михаил Мишустин ПМЭФ-2024
10 июня 2024, 15:08
Нефтегазовые доходы бюджета в России выросли на 73,5%
РИА «Новости»
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Нефтегазовые доходы в российский бюджет в январе — мае выросли до 4,95 триллиона рублей, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 73,5%. Информация появилась на сайте Минфина.

Нефтегазовые доходы в российский бюджет в январе - мае выросли до 4,95 триллиона рублей, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 73,5%. Информация появилась на сайте Минфина.

Отмечается, что это произошло «преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть».

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», - также говорится в материале с предварительной оценкой исполнения бюджета в январе - мае 2024 года.

Ненефтегазовые доходы за это время увеличились на 34,1%, составив 9,34 триллиона рублей. Минфин спрогнозировал их дальнейший рост.

Ранее министерство информировало о том, что в 2025 году дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей.

Бюджет России Доходы Нефть Россия Цена на нефть
10 июня 2024, 11:29
Стало известно, на что пойдут деньги из главной российской «кубышки» в 2024 году
РИА «Новости»
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Правительство собирается выделить из Фонда национального благосостояния в 2024 году более одного триллиона рублей. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Ведомостям», что 890 миллиардов направят на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.

Правительство собирается выделить из Фонда национального благосостояния в 2024 году более одного триллиона рублей. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Ведомостям» , что 890 миллиардов направят на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.

Почти 400 миллиардов рублей вложат в проект по переработке газа в Усть-Луге. Второй крупный проект - это расширение производства воздушных судов. На него выделят 283,3 миллиарда рублей.

Кроме того, деньги из главной «кубышки» пойдут на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов, строительство дороги Казань - Екатеринбург и проекты ЖКХ.

«Также сейчас Минэк обсуждает с Минтрансом и Росжелдором концессию по строительству высокоскоростной магистрали в Петербург», - написали авторы материала.

Президент России Владимир Путин поручил выделить на ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом из ФНБ более 300 миллиардов рублей.

Схему ВСМ согласовали в феврале, а проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года.

Ранее экономист Александр Аршавский заявил, что Фонд национального благосостояния избавился от евро на своих счетах. Средства могут инвестировать в рубли, юани и золото.

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