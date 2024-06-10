Мишустин анонсировал программу семейной ипотеки под 6%

Он напомнил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ обратил особое внимание на поддержку семей.

«Для них уже с 1 июля надо смотреть преференции на покупку жилья в малых городах и регионах, где строительство в этом секторе пока еще недостаточное», - указал Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что родители смогут воспользоваться льготной ипотекой в том случае, если хотя бы один их ребенок на момент оформления займа является несовершеннолетним.

Ранее Мишустин озвучил, какую сумму будет составлять минимальный размер оплаты труда в 2025 году. По его словам, она достигнет более 22 тысяч рублей в месяц.