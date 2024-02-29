Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 35 тысяч рублей

«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза - с 12 до 19 тысяч рублей в месяц», - напомнил глава государства.

На 1 января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля, что на 18,5% больше показателя минувшего года. По данным Минтруда, затраты на повышение фонда оплаты труда с учетом МРОРТ в бюджетном и частном секторе в текущем году составили более 193 миллиарда рублей. Основная финансовая нагрузка легла на региональный бюджет.

Путин также призвал власти сосредоточиться на борьбе с бедностью. Он подчеркнул, что сейчас к этой категории относятся 7% россиян, а среди многодетных семей - 30%.