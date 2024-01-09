Минфин введет ограничения на вывоз золота из страны для физлиц
Минфин ведет разработку постановления правительства, которое ограничит вывоз золота из страны физическими лицами, сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Проект должен выйти к концу квартала.
Моисеев заявил, что введение привязанной к курсу рубля экспортной пошлины для вывозящих золото компаний заставило их искать обходные пути. По словам замглавы Минфина, с октября наблюдается резкий рост закупок золота внутри страны и его вывоза за границу отдельными лицами.
«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», – признал Моисеев.
Замминистра отметил, что нашедшие лазейки в экспортных правилах не нарушают закон, поэтому Минфину понадобился новый инструмент контроля. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые, по словам Моисеева, будут «небольшим».
Ранее Моисеев заявил, что ограничение на экспорт золота также предложила ввести Федеральная таможенная служба.