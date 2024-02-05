05 февраля 2024, 14:46

Минфин России вернется к покупкам валюты и золота

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Минфин России вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля. На сайте министерства указано, что до 6 марта ведомство будет направлять на эти цели 3,7 миллиарда рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 миллиарда рублей», - сообщили в Минфине.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года может достигнуть 195,4 миллиарда рублей.

Правительство России поддержит продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, передавал RT. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что меры показали свою эффективность.

Ранее аналитик и экономист Николай Кульбака предположил, что курс доллара и евро на российском рынке в феврале сильно не изменится. В дальнейшем он даже может снизиться. Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.

Евро Рубль Доходы Золото Россия Курс валют
05 февраля 2024, 10:25
Участникам СВО разрешат оформлять Дальневосточную и Арктическую ипотеку
РИА «Новости»
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Условия участия в Дальневосточной и Арктической ипотеке изменят. Программы распространят на участников спецоперации и их семьи, а учителям и медикам отменят условие по стажу. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.

Льготы Военные Кредиты Ипотека Владимир Путин Льготная ипотека
05 февраля 2024, 02:43
Россиянам объяснили, почему на вкладах невозможно заработать
РИА «Новости»
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Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

В условиях двузначной инфляции размещение денег на вкладе или накопительном счете с одной стороны поможет их сохранить, однако есть риски столкнуться с потерями. В некоторых банках предоставляют низкие процентные ставки, пояснил эксперт.

Главным достоинством вкладов Сироткин назвал надежность. Вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора. К тому же ответственность за сохранность вкладов берет на себя государство.

Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева ранее посоветовала гражданам России открывать вклад в ближайшее время. Сейчас средние ставки в большинстве банков страны остаются на уровне 15% годовых.

Банки Россия Деньги Инфляция
04 февраля 2024, 15:06
Российский миллиардер купил дом в Лондоне за 30 миллионов долларов
Unsplash
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Основатель компании-разработчика игр Playrix Игорь Бухман, чье состояние Forbes оценил в 6,8 миллиарда долларов, минувшим летом купил еще один особняк в Лондоне. Недвижимость обошлась ему в 30,6 миллиона в американкой валюте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Особняк находится в районе Кенсингтон рядом с домом, который бизнесмен купил в 2019 году за 57 миллионов рублей. Сейчас, как утверждает агентство, Бухман занимается ремонтом недвижимости.

Дмитрий и Игорь Бухманы занялись разработкой игр в 2001 году в Вологде. Первое время братья работали из дома своих родителей, а позднее зарегистрировали юридическое лицо.

Компанию Playrix основали в 2004 году, сначала она специализировалась на играх для ПК. Затем разработчики переключились на создание мобильных игр. Среди популярных игр, выпущенных компанией, - Fishdom и Homescapes. Основной доход Playrix приносят покупки внутри приложений.

Ранее российский миллиардер Дмитрий Рыбовлев проиграл в суде США по иску к аукционному дому Sotheby’s, который он обвинил в мошенничестве.

Лондон Смартфоны Forbes
03 февраля 2024, 19:52
Сбербанк прекратил прием заявок на льготную IT-ипотеку
РИА «Новости»
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Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик», входящего в структуру Сбера.

В разделе для оформления IT-ипотеки появилась надпись, что документы пока не принимают.

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», - говорится на сайте.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Сделка.рф» сообщил, что Сбербанк потратил все лимиты по этой программе.

В конце января заявки на оформление IT-ипотеки прекратили принимать «ПСБ-банк», «МТС-банк», РНКБ и «Банк Санкт-Петербург». Это решение объяснили сокращением лимитов на выдачу из-за высокого спроса.

В конце декабря прошлого года Сбербанк объявил, что с 11 января изменит условия выдачи по всем видам льготной ипотеки. Теперь заемщики могут купить недвижимость только у аккредитованных с банком застройщиков, которые просубсидируют покупку.

Свое решение в кредитной организации объяснили ростом ключевой ставки и сокращением доли субсидий со стороны государства.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов начала действовать с июля 2022 года. Взять кредит на покупку жилья могут только сотрудники аккредитованных Минцифры компаний. Годовая ставка по кредиту составляет 5%, а первоначальный взнос, по новым правилам, вырос до 20% от стоимости жилья.

Максимальная сумма кредита для специалистов из городов-миллионников составляет 18 миллионов рублей, для остальных - девять миллионов.

Оформить кредит могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет при условии, что их зарплата до уплаты налогов составляла не менее 150 тысяч рублей последние три месяца.

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что программы льготной ипотеки выполнили свою задачу и после июля ее продлять не будут. Сохранят только льготные кредиты на покупку жилья для семей в регионах с низким спросом на жилищные займы.

Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик» , входящего в структуру Сбера.

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