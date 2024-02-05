Минфин России вернется к покупкам валюты и золота

Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

В условиях двузначной инфляции размещение денег на вкладе или накопительном счете с одной стороны поможет их сохранить, однако есть риски столкнуться с потерями. В некоторых банках предоставляют низкие процентные ставки, пояснил эксперт.

Главным достоинством вкладов Сироткин назвал надежность. Вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора. К тому же ответственность за сохранность вкладов берет на себя государство.

Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева ранее посоветовала гражданам России открывать вклад в ближайшее время. Сейчас средние ставки в большинстве банков страны остаются на уровне 15% годовых.