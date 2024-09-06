06 сентября 2024, 18:35

Минфин России объявил о начале замещения суверенных евробондов

РИА «Новости»
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Минфин России запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Речь идет о государственных облигациях, стоимость которых указана в иностранной валюте.

«Замещению подлежат еврооблигации России лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации. Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства.

До этого российским инвесторам помогли вернуть активы на три триллиона рублей. Центробанк рассматривал различные варианты возвращения средств.

Минфин РФ Россия Деньги
05 сентября 2024, 13:55
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют
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Россия вошла в число мировых лидеров по майнингу криптовалют, это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает. Но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», - уточнил президент.

Он указал на необходимость строительства нового жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией которых «не менее, а может быть, даже более важно».

По словам Путина, именно поэтому правительство приняло решение, которое должно регулировать майнинг.

Ранее президент подписал закон , который с 1 ноября официально разрешит в России майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, заниматься майнингом смогут юридические лица и ИП, внесенные в специальный реестр Минцифры.

Криптовалюты Владимир Путин ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 13:45
Сбербанк повысил ставки по накопительным счетам и вкладам
РИА «Новости»
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Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» до 18% годовых и ввел надбавки к базовой ставке по «Накопительному счету». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Повысить ставку по «СберВкладу» на два процента можно, если сумма трат по картам «Сбера» превысит 30 тысяч рублей в месяц, либо если клиент оформит получение заработной платы на карту банка. Кроме того, потребуется наличие подписки «СберПрайм».

Для клиентов, пользующихся пакетом услуг «СберПремьер», ставка по «Накопительному счету Премьер» вырастет с 10% до 11%, а приветственная ставка составит 17%. Чтобы получить дополнительные проценты, на брокерском счете «Сбера» необходимо иметь не менее одного миллиона рублей.

В пресс-службе добавили, что все клиенты с накопительными счетами с 5 сентября начнут получать до 3% надбавки, если они чаще будут использовать карты «Сбера» для оплаты покупок на сумму от 30 тысяч рублей в месяц. Также бонусы предусмотрены за оформление подписки на «СберПрайм».

Ранее Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев до 17%. Повышение затронуло три продукта банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй».

Банки Сбербанк
04 сентября 2024, 01:27
Почти 30 стран ЕС выкинут из списка отчетов холдингов ФНС
РИА «Новости»
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Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств — членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

В документе ФНС представила обновленный список из 45 стран и 10 территорий, с которыми предполагается соответствующий обмен. В него в том числе хотят включить Албанию и Доминикану, Камерун, Мавританию, Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова.

Исключить из реестра планируют страны, которые в одностороннем порядке заявили о прекращении автообмена отчетами с Россией. Среди них - Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Чехия и Эстония. Всего в списке «на вылет» - 27 входящих в Евросоюз государств.

Перечень имеет важное значение для международных холдингов. Подробную отчетность в ФНС о работе во всех странах, где у них есть бизнес, обязует направлять Налоговый кодекс России. Если же материнская компания группы отчитывается в одном из государств, с которым есть обмен отчетами, в другом его сдавать не нужно.

Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств - членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

Банки Сбербанк
02 сентября 2024, 14:01
Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку
РИА «Новости»
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Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке. Но если с платежом возникли трудности, лучше любым способом связаться с банком и вместе найти решение проблемы. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал 360.ru, какими инструментами можно воспользоваться, когда нечем совершать платежи.

Заемщик получает ипотечные каникулы, в рамках которых за полгода можно решить тот или иной вопрос. Но надо понимать, что банк просто так не простит человеку шесть месяцев без платежей. В таком случае кредитная организация увеличивает общий срок ипотеки.

Также, как заметил брокер, можно рассмотреть меру по реструктуризации кредита.

«Если у человека несколько кредитов, можно объединить их в один через реструктуризацию или рефинансирование. По всем ипотечным продуктам сделать единую ставку и платить единым платежом и за квартиру, и потребительский, и другие кредиты», - пояснил эксперт по недвижимости.

Если финансовая ситуация шаткая, ипотечную квартиру можно сдавать. В таком случае заемщику следует переехать в жилье с меньшей площадью или в более удаленный район. А деньги со сдачи квартиры отправлять на погашение ипотеки.

Ипотечную квартиру также можно продать.

«С 11 сентября вступают в силу новые правила, по которым заемщик может продать квартиру по той цене, которую сам считает нужной, а не которую назначает банк, чтобы забрать свой долг», - подчеркнул Ракута.

Он добавил, что сейчас банки заинтересованы в том, чтобы помочь или скорректировать условия, в которых оказался заемщик. Поэтому стоит общаться с представителями кредитной организации и вместе искать пути решения.

«Известия » на основе данных Центробанка сообщили, что просрочки по жилищным кредитам у россиян стали превышать 90 дней. За первые пять месяцев 2024 года объем таких ссуд вырос на 16%.

Ракута призвал не игнорировать кредитные организации, если нечем платить. По его словам, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики решали вопросы с выплатами, иначе просроченные платежи негативно скажутся на кредитной истории.

При этом есть возможность обезопасить себя в случае нехватки средств на погашение долга. В первую очередь можно рассмотреть программу ипотечных каникул.

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