Минфин рассказал о планах ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и диспансеризацию

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Такую идею внесли в ходе обсуждения вопроса по совершенствованию налоговой системы. По данным Министерства финансов РФ, работодатели смогут применять вычеты при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.