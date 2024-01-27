Минфин рассчитал дополнительные затраты на продление льготной ипотеки

«Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около одного триллиона рублей», - указали в министерстве.

Минфин сообщил, что будет принимать все необходимые меры для того, чтобы россияне получили возможность улучшать свои жилищные условия. В ведомстве добавили, что льготные программы планируется трансформировать «на более адресный формат для повышения их эффективности». Ситуация, связанная с развитием рынка льготного кредитования, находится на контроле, добавили в Минфине.

В России до 1 июля 2024 года действуют льготная ипотечная программа на новостройки под 8% и семейная ипотека. Многодетные семьи также могут воспользоваться льготной выдачей субсидии на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность государственной помощи россиянам, имеющим много детей. Он напомнил, что в России существуют различные социальные меры поддержки, в том числе дешевая ипотека для многодетных семей.