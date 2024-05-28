28 мая 2024, 22:20

Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне

РИА «Новости»
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Министерство финансов предлагает сохранить НДС на текущем уровне, дабы не спровоцировать рост инфляции. Об этом говорится в материалах ведомства.

«Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции», - говорится в документе.

В министерстве отметили, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.

Минфин подготовил проект изменений для достижения поставленных целей. Изменения начнут действовать уже с 1 января.

Законы Налоги Минфин РФ Инфляция
28 мая 2024, 16:30
ЦБ запланировал расширить лимит одной операции для физлиц в СБП
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Банк России может расширить для физических лиц максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках. Проект документа опубликовали на сайте регулятора.

Предполагается, что расширенный лимит будет действовать и для переводов физлиц на спецсчет оператора финансовой платформы, где бенефициаром выступает отправитель.

Проект обсудят с 28 по 30 мая. Указание должно вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее ЦБ ужесточил количественные ограничения на выдачу займов закредитованным россиянам.

Банки Рубль Россия
28 мая 2024, 15:37
Закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2030 года
РИА «Новости»
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В России продлили до 2030 года программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Президент Владимир Путин ставил задачу во время послания Федеральному Собранию.

«Чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий», - отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркивал, что Госдума работает над усилением мер поддержки семей с детьми. По его словам, продление этой программы - важное решение. Оно позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

В России могут пересмотреть условия семейной ипотеки. В середине мая Минфин призвал привязать кредит на жилье к возрасту детей. Также министерство предложило повысить ставку ипотеки до 12% годовых, если детям исполнилось больше шести лет.

Законы Выплаты в России Семья Россия Ипотека
27 мая 2024, 23:18
Есть и полтора миллиона. Жителям Подмосковья рассказали, сколько нужно для аренды дачи
Freepik
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Загородные дома в Подмосковье стабильно пользуются спросом. За сколько можно снять особняк, и что арендатор получит за указанные в объявлении деньги, выяснила Елена Кононова в стриме 360.ru с риелтором и экспертом по недвижимости Натальей Перескоковой.

Цена за дом колеблются от 50 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Однако есть объекты и по полтора миллиона, заверила собеседница 360.ru. Но это дворцы, средняя ценовая вилка составляет 50-70 тысяч рублей, уточнила она.

«Но если говорить о средней разумной цене на подмосковные дачи, это от 50 до 70 тысяч рублей. Это в среднем. Но вообще спрос на дома от 50 до 100, до 120 тысяч рублей. Это так называемый среднестатистический запрос», - добавила Наталья Перескокова.

Такие дома обычно снимают семьи с двумя-тремя детьми. Они хотят большую кухню-гостиную и несколько спален. Также среди требований - отсутствие точечной застройки двора, отметила риэлтор.

«Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие», - рассказала Перескокова.

Дети Семья Недвижимость Деньги
27 мая 2024, 22:38
«Давно назревшее решение». Усманов поддержал идею перераспределения налоговой нагрузки
РИА «Новости»
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Россияне с высоким уровнем доходов должны выплачивать больше денег в государственную казну. Об этом, как сообщила пресс-служба компании «Металлоинвест», заявил основатель холдинга USM Алишер Усманов,

«Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами - давно назревшее решение», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому государству будет проще справляться с решением социальных задач, не оказывая при этом давления на людей с невысокими доходами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин.

Доходы Россия Работа Деньги

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