Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне
Министерство финансов предлагает сохранить НДС на текущем уровне, дабы не спровоцировать рост инфляции. Об этом говорится в материалах ведомства.
«Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции», - говорится в документе.
В министерстве отметили, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.
Минфин подготовил проект изменений для достижения поставленных целей. Изменения начнут действовать уже с 1 января.