29 мая 2024, 19:28

Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний

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В России налог на прибыль для IT-компаний могут поднять до 5%. Законопроект об изменениях в налоговой системе предложил Минфин РФ.

С 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли для зачисления в региональные бюджеты не изменится и будет составлять 0%. А ставка налога для зачисления в российский госбюджет составит 5%.

Ранее Минфин предложил ввести вычеты по подоходному налогу (НДФЛ) для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Работодатели смогут применять их при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы.

Выплаты в России Налоги Минфин РФ Россия
29 мая 2024, 17:20
Путин подписал закон о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые переводы
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Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий лимит на разовые банковские переводы. Теперь он составляет 100 тысяч рублей. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон снизит риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Он касается разовых банковских переводов россиян без открытия счета при упрощенной идентификации, для которой финансовой организации предоставляются только паспортные данные. До нововведения упрощенный порядок действовал для отправки денег через банк от 15 тысяч рублей, а максимальная сумма перевода не ограничивалась.

Документ вступит в силу со дня подписания - 29 мая.

Ранее Центробанк заявил о недопустимости ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами одного гражданина в разных банках. Исключение можно сделать только в тех случаях, когда сумма перемещаемых средств превышает 30 миллионов рублей.

Банки Рубль Законы Терроризм Владимир Путин Деньги
29 мая 2024, 11:17
Кабмин назначил дату рассмотрения проекта налоговой реформы
РИА «Новости»
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Ближайшее заседание правительства России пройдет 30 мая. На нем рассмотрят поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, сообщила пресс-служба кабмина.

Пакет законопроектов разработал Минфин. В него включили поправки в закон о бюджете на 2024–2026 годы, изменения Налогового и Бюджетного кодекса. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их и вынесла на рассмотрение членами правительства. Заседание пройдет 30 мая.

На следующем этапе законопроект о налоговой реформе передадут в Госдуму. Пресс-служба кабмина заявила, что его рассмотрят с участием экспертного сообщества, представителей бизнеса и общественников.

Президент России Владимир Путин поручил донастроить налоговую систему , пересмотреть нагрузку на бизнес и улучшить инвестклимат. Источники издания «Ведомости» заявили, что авторы законопроекта обсуждали изменение НДФЛ и налоговые льготы.

Законы Налоги Бизнес Деньги Правительство РФ Экономика
29 мая 2024, 01:26
Минфин рассказал о планах ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и диспансеризацию
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Минфин РФ предложил ввести вычеты по подоходному налогу для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Такую идею внесли в ходе обсуждения вопроса по совершенствованию налоговой системы. По данным Министерства финансов РФ, работодатели смогут применять вычеты при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.

Налоги Минфин РФ Россия Владимир Путин Диспансеризация НДФЛ
28 мая 2024, 22:20
Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне
РИА «Новости»
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Министерство финансов предлагает сохранить НДС на текущем уровне, дабы не спровоцировать рост инфляции. Об этом говорится в материалах ведомства.

«Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции», - говорится в документе.

В министерстве отметили, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.

Минфин подготовил проект изменений для достижения поставленных целей. Изменения начнут действовать уже с 1 января.

Законы Налоги Минфин РФ Инфляция

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