Минфин пересмотрел дефицит бюджета России на этот год
Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте , который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Новые параметры Минфин установил на основе новых прогнозов по росту валового внутреннего продукта на этот год в объеме 191,437 триллиона рублей (в прошлой версии были 79,956 триллиона) и инфляции на уровне в 5,1% (в прошлой версии - 4,5%).
Общий объем доходов федеральной казны по итогам года составит 36 062,5 триллиона рублей (18,3% к ВВП), что на 2,8 триллиона ниже установленного законом объема. Расходы на текущий период зафиксировали на уровне 37 182,6 триллиона рублей или 19,4% к ВВП, вместо предусмотренных законом 36 660 триллиона.
Таким образом, общий дефицит по итогам года составит 2 120,1 миллиарда рублей (1,1% к ВВП).
При этом ведомство предложило увеличить верхний предел государственного внутреннего долга с 26,637 триллионов рублей до 26,680 триллиона, а внешний сократить с 64 миллиардов долларов до 63 в американской валюте.
Первоначальную версию закона о федеральном бюджете на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов депутаты Госдумы приняли в ноябре. Документ предусматривал снижение дефицита бюджета и ограничение этого показателя на уровне в 1% ВВП.