03 июня 2024, 18:50

Минфин пересмотрел дефицит бюджета России на этот год

РИА «Новости»
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Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте , который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Новые параметры Минфин установил на основе новых прогнозов по росту валового внутреннего продукта на этот год в объеме 191,437 триллиона рублей (в прошлой версии были 79,956 триллиона) и инфляции на уровне в 5,1% (в прошлой версии - 4,5%).

Общий объем доходов федеральной казны по итогам года составит 36 062,5 триллиона рублей (18,3% к ВВП), что на 2,8 триллиона ниже установленного законом объема. Расходы на текущий период зафиксировали на уровне 37 182,6 триллиона рублей или 19,4% к ВВП, вместо предусмотренных законом 36 660 триллиона.

Таким образом, общий дефицит по итогам года составит 2 120,1 миллиарда рублей (1,1% к ВВП).

При этом ведомство предложило увеличить верхний предел государственного внутреннего долга с 26,637 триллионов рублей до 26,680 триллиона, а внешний сократить с 64 миллиардов долларов до 63 в американской валюте.

Первоначальную версию закона о федеральном бюджете на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов депутаты Госдумы приняли в ноябре. Документ предусматривал снижение дефицита бюджета и ограничение этого показателя на уровне в 1% ВВП.

Бюджет России Госдума РФ Минфин РФ
03 июня 2024, 13:26
В Кремле назвали результаты сделок ОПЕК+ продуктом консенсуса
РИА «Новости»
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Участники ОПЕК+ принимали решения по ограничению нефтедобычи коллегиально, при активном участии России. Действия экспортеров стабилизировали рынок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира», - сказал официальный представитель Кремля.

Россия, по словам Пескова, заняла ответственную позицию и приняла активное участие в диалоге. Он назвал все решения ОПЕК продуктом консенсуса и заявил об уважении к партнерам.

Представители Алжира, Кувейта, Ирака, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Казахстана объявили о продлении договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2025 года с сохранением почти всех прежних квот. Следующую встречу стран ОПЕК назначили на декабрь 2024 года.

Участники ОПЕК принимали решения по ограничению нефтедобычи коллегиально, при активном участии России. Действия экспортеров стабилизировали рынок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Дмитрий Песков Экспорт Нефть ОПЕК Экономика
03 июня 2024, 12:36
«Додо Пицца» объяснила судебные претензии к Telegram
Unsplash
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Владеющая сетью пиццерий компания «Додо Франчайзинг» пожаловалась в суд на Telegram FZ-LLC. Она потребовала вернуть своему каналу прежнее название, присвоенное мошенниками, и изменить правила использования мессенджера, сообщил РБК.

Иск «Додо Пиццы» зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Коми. Она обвинила Telegram в создании условий для недобросоветной конкуренции из-за отсутствия ограничений на имена каналов, созвучные с популярными торговыми марками. Компания потребовала вернуть ее каналу присвоенное третьими лицами название и внести изменения в правила работы с мессенджером.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос - названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», - объяснила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова.

По ее словам, мошенники выкупали за криптовалюту TON названия каналов и вымогали у правообладателей деньги. Юрист заявила, что Telegram не контролировал этот процесс и не реагировал на жалобы.

В судебном иске «Додо Пицца» указала канал Dodo pizza. В нем 28 подписчиков и объявление о продаже за 575 тысяч долларов.

Мошенники использовали Telegram для обмана не только больших компаний, но и рядовых россиян. Например, сделали поддельный канал сайта госуслуг.

Суд Telegram Бизнес
03 июня 2024, 12:03
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
РИА «Новости»
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Инвесторы из России подали свыше миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей в рамках обмена замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба «Инвестиционной палаты», которая стала организатором торгов в рамках обмена замороженными активами.

«Инвестпалата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. С 3 июня стартовал прием заявок на выкуп замороженным иностранных ценных бумаг от нерезидентов. Он продлится до 5 июля.

«Число поданных российскими розничными инвесторами заявок превышает миллион. Общая стоимость активов в пуле, исходя из начальных цен, составила 35,31 миллиарда», - отметили в палате.

В пул вошли самые популярные среди инвесторов в России ценные бумаги иностранных компаний - Microsoft, Tesla и Alphabet.

Ранее МИД России исключил национализацию активов ушедших из страны компаний.

Россия Коммерческие акции
03 июня 2024, 08:17
Религиозную символику в названиях товаров предложили запретить из-за чувств верующих
Unsplash
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В России предложили запретить использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм. Законопроект разработали Русская православная церковь и Роспатент, сообщил «Коммерсант».

«Использование обозначений с религиозной символикой, семантикой в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих », - заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.

Религиозную организацию возмутили вина «Церковные обряды», «Исповедь грешницы» и «Душа монаха», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и товарный знак «Батюшка онлайн». РПЦ совместно с Роспатентом разработала поправки к Гражданскому кодексу в части запрета на предоставление исключительного права на использование религиозных символов и имен святых. Чернега заявила, что ограничение распространится не только на юридические и физические лица, но и религиозные организации.

Инициативу поддержали главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов. Законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Скандал из-за оскорбления чувств верующих разгорелся в Испании. Консерваторов возмутило слишком женственное изображение Христа на плакате художника Салустиано Гарсии.

РПЦ Православие Религия Бизнес Экономика

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