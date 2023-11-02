Минфин не планировал вводить повторный налог на сверхприбыль в России
Минфин не собирался повторно вводить налог на сверхприбыль компаний и резко менять налоговую политику в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова опубликовала пресс-служба Минфина.
«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», - сказал замглавы ведомства.
Сазанов отметил, что повышение ставок НДФЛ не рассматривали в рамках нынешнего бюджетного цикла и не планировали проводить в 2024 году.
По словам замминистра, перед Минфином стоит задача выстраивать налоговую политику в соответствии с заметным повышением расходной части бюджета. Однако базовые параметры налоговой системы остаются прежними, заверил Сазанов. Корректировки касаются отраслей с экономический и природной рентой, где есть возможность обеспечить дополнительные поступления в бюджет без ущерба для инвестиционной деятельности компаний, пояснил замглавы Минфина.
Ранее Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета России на 2024–2026 годы. Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%.