02 ноября 2023, 11:12

Минфин не планировал вводить повторный налог на сверхприбыль в России

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Минфин не собирался повторно вводить налог на сверхприбыль компаний и резко менять налоговую политику в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова опубликовала пресс-служба Минфина.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», - сказал замглавы ведомства.

Сазанов отметил, что повышение ставок НДФЛ не рассматривали в рамках нынешнего бюджетного цикла и не планировали проводить в 2024 году.

По словам замминистра, перед Минфином стоит задача выстраивать налоговую политику в соответствии с заметным повышением расходной части бюджета. Однако базовые параметры налоговой системы остаются прежними, заверил Сазанов. Корректировки касаются отраслей с экономический и природной рентой, где есть возможность обеспечить дополнительные поступления в бюджет без ущерба для инвестиционной деятельности компаний, пояснил замглавы Минфина.

Ранее Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета России на 2024–2026 годы. Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%.

Налоги Минфин РФ Деньги
02 ноября 2023, 06:58
Россия нарастила золотые резервы до 2,36 тысячи тонн
Unsplash
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Россия осталась на пятом месте среди стран мира по объему золотых резервов. В сентябре она нарастила запасы на 2%, до 2,36 тысячи тонн, но потеряла до 3% их стоимости. Данные мировых центробанков проанализировало РИА «Новости».

В количественном отношении золотые запасы России достигли максимума за всю ее современную историю. В сентябре их оценили в 2,36 тысячи тонн, с увеличением на 2%. Однако стоимость металла снизилась, и в качественном отношении страна потеряла около 3% стоимости, до 140,5 миллиарда долларов.

Первое место по объему золотых резервов осталось за США, 8,1 тысячи тонн. Германия, Италия и Франция вложились в 3,35 тысячи, 2,45 тысячи и 2,4 тысячи тонн соответственно. Россия удержала за собой пятое место.

На фоне антироссийских санкций многие страны начали репатриировать свои золотые резервы. Исследование американской инвестиционной компании Invesco показало, что центробанки предпочли хранить металл на собственной территории, чтобы избежать блокировки за рубежом.

Золото Россия Экономика
01 ноября 2023, 19:29
ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами
Pxhere
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Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничения на экспорт золота для физлиц. Такое заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщил ТАСС.

Он также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в России принимаются меры - в частности, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Также действует электронная система маркировки.

«ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», - сказал он.

Минфин и Росфинмониторинг также начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями для снижения теневого оборота в отрасли.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Мужчина заявил, что это всего лишь металл желтого цвета, но таможенники отправили украшение на экспертизу и выявили, что оно на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость такого изделия - девять миллионов рублей.

Золото Россия
01 ноября 2023, 15:26
Санкции против «Алросы» скажутся на уязвимых слоях населения — Минфин
РИА «Новости»
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Россия осталась крупнейшим поставщиков алмазов, и введение санкций приведет к искажению рынка. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в конечном счете ограничения против ГК «Алроса» ударят по самым уязвимым слоям населения. Его письмо к участникам Кимберлийского процесса опубликовал Минфин.

«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», - заявил он.

Замминистра обвинил страны G7 и Евросоюза в срыве Кимберлийского процесса, возложил на них ответственность за возможные мятежи и другие проблемы производителей и перерабатывающих стран. Алексей Моисеев заявил, что организация хорошо зарекомендовала себя, ведь благодаря ей удалось сократить долю конфликтных алмазов в торговле с 15% до 1% и наладить диалог.

Он заявил, что Запад устроил в рамках Кимберлийского процесса антироссийскую кампанию. Замминистра отверг обвинения в несоблюдении требований схемы сертификации и пригласил на обзорный визит в Россию в 2024 году.

Кимберлийский процесс создали для борьбы с торговлей «кровавыми алмазами» , сертификации камней для подтверждения их подлинности и происхождения. Организация взяла под контроль 99% рынка алмазов. Крупнейшим производителем России является ГК «Алроса», против которой предложили ввести санкции.

Экспорт Минфин РФ Санкции Экономика
01 ноября 2023, 13:18
Антимонопольщики обратили внимание на рекламу «бесплатных» кредиток Альфа-банка
РИА «Новости»
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Рекламу Альфа-банка проверят на соблюдение законодательства. Потенциальный клиент пожаловался на несоответствие обещаний о бесплатном обслуживании и доставке в любую точку России с реальностью. Федеральная антимонопольная служба сообщила на своем сайте о возбуждении дела.

Заявителю не понравился рекламный ролик компании. Он не успевал разглядеть сноску под фразой «Альфа-Банк - лучший мобильный банк» о том, что так заявило агентство Markswebb, и информацию об условиях обслуживания кредитных карт.

«В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: „Обслуживание в первый год - ноль рублей, со второго - 990“», - объяснили антимонопольщики.

Зрителям пообещали моментально доставить карту в любую точку России. Но список городов на сайте банка покрывал не всю территорию страны. ФАС возбудила дело по признакам нарушения пятой статьи закона о рекламе и предупредила, что банку грозит штраф.

Национальный автомобильный союз попросил антимонопольщиков, правительство и Центробанк ограничить размер комиссии автодилеров за кредиты. Общественники предложили планку в 4%.

Банки ФАС России Кредиты Деньги

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