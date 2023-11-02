Минфин не планировал вводить повторный налог на сверхприбыль в России

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», - сказал замглавы ведомства.

Сазанов отметил, что повышение ставок НДФЛ не рассматривали в рамках нынешнего бюджетного цикла и не планировали проводить в 2024 году.

По словам замминистра, перед Минфином стоит задача выстраивать налоговую политику в соответствии с заметным повышением расходной части бюджета. Однако базовые параметры налоговой системы остаются прежними, заверил Сазанов. Корректировки касаются отраслей с экономический и природной рентой, где есть возможность обеспечить дополнительные поступления в бюджет без ущерба для инвестиционной деятельности компаний, пояснил замглавы Минфина.

Ранее Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета России на 2024–2026 годы. Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%.