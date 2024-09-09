09 сентября 2024, 13:24

Минэнерго предрекло падение прибыли угольной отрасли в 15-17 раз

РИА «Новости»
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Курсовая экспортная пошлина привела к резкому снижению прибыли угольной отрасли, к концу года она может упасть в 15-17 раз. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго объяснил, что вводили пошлину из-за снижения курса рубля, чтобы изымать сверхприбыль у экспортеров. Однако уголь на мировых рынках сегодня стоит дешево, из-за этого прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97%.

Он призвал взвешенно донастроить налогообложение, чтобы поддержать российские компании, оказавшиеся под санкциями. Также, по его словам, необходимо расширять транспортную инфраструктуру и оптимизировать грузопотоки, ради чего министерство активно сотрудничает с РЖД.

Ранее Минприроды сообщило, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет.

Экспорт Топливо Налоги Промышленность
09 сентября 2024, 04:27
Россиянам напомнили новые правила двойной индексации пенсий в 2025 году
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Пенсия в 2025 году будет индексироваться два раза. О новых правилах в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Двойная индексация касается пенсионеров по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Первая индексация пройдет по новым правилам 1 февраля, ее размер составит 4,5%. Вторая индексация - в апреле на 2,5%.

Иванова-Швец пояснила, что эти цифры примерные, окончательный размер индексации будет зависеть от инфляции в 2024 году.

«Еще одно изменение - пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», - заключила доцент.

Если в справке о назначенных выплатах отсутствуют данные о трудовой деятельности, для перерасчета пенсии нужно обратиться в Социальный фонд. Перерасчет может быть необходим и в случае возникновения обстоятельств, влияющих на размер пенсии.

Пенсия Пенсионеры Правила Инфляция
06 сентября 2024, 18:35
Минфин России объявил о начале замещения суверенных евробондов
РИА «Новости»
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Минфин России запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Речь идет о государственных облигациях, стоимость которых указана в иностранной валюте.

«Замещению подлежат еврооблигации России лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации. Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства.

До этого российским инвесторам помогли вернуть активы на три триллиона рублей. Центробанк рассматривал различные варианты возвращения средств.

Минфин РФ Россия Деньги
05 сентября 2024, 13:55
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют
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Россия вошла в число мировых лидеров по майнингу криптовалют, это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает. Но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», - уточнил президент.

Он указал на необходимость строительства нового жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией которых «не менее, а может быть, даже более важно».

По словам Путина, именно поэтому правительство приняло решение, которое должно регулировать майнинг.

Ранее президент подписал закон , который с 1 ноября официально разрешит в России майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, заниматься майнингом смогут юридические лица и ИП, внесенные в специальный реестр Минцифры.

Криптовалюты Владимир Путин ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 13:45
Сбербанк повысил ставки по накопительным счетам и вкладам
РИА «Новости»
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Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» до 18% годовых и ввел надбавки к базовой ставке по «Накопительному счету». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Повысить ставку по «СберВкладу» на два процента можно, если сумма трат по картам «Сбера» превысит 30 тысяч рублей в месяц, либо если клиент оформит получение заработной платы на карту банка. Кроме того, потребуется наличие подписки «СберПрайм».

Для клиентов, пользующихся пакетом услуг «СберПремьер», ставка по «Накопительному счету Премьер» вырастет с 10% до 11%, а приветственная ставка составит 17%. Чтобы получить дополнительные проценты, на брокерском счете «Сбера» необходимо иметь не менее одного миллиона рублей.

В пресс-службе добавили, что все клиенты с накопительными счетами с 5 сентября начнут получать до 3% надбавки, если они чаще будут использовать карты «Сбера» для оплаты покупок на сумму от 30 тысяч рублей в месяц. Также бонусы предусмотрены за оформление подписки на «СберПрайм».

Ранее Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев до 17%. Повышение затронуло три продукта банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй».

Банки Сбербанк

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