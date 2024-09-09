Минэнерго предрекло падение прибыли угольной отрасли в 15-17 раз

Глава Минэнерго объяснил, что вводили пошлину из-за снижения курса рубля, чтобы изымать сверхприбыль у экспортеров. Однако уголь на мировых рынках сегодня стоит дешево, из-за этого прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97%.

Он призвал взвешенно донастроить налогообложение, чтобы поддержать российские компании, оказавшиеся под санкциями. Также, по его словам, необходимо расширять транспортную инфраструктуру и оптимизировать грузопотоки, ради чего министерство активно сотрудничает с РЖД.

Ранее Минприроды сообщило, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет.