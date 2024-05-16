16 мая 2024, 09:01

Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Межрегиональное сотрудничество России и Китая стало важным элементом двусторонних отношений. Имеющиеся проблемы обсудят на ЭКСПО в Харбине, куда приедут представители многих российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом «Известиям».

ЭКСПО в Харбине, по его словам, пройдет в рамках межрегионального сотрудничества - важнейшего элемента двусторонних отношений. На форуме представят большое количество российских регионов и проведут предметный разговор об отношениях между субъектами, вопросах развития Дальнего Востока и приграничных провинций Китая.

«Это очень важно, один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но, скорее, это проблемы роста», - сказал он.

Песков уверен, что Китай достаточно сильный, чтобы противостоять попыткам США и других стран помешать сотрудничеству с Россией. Он сообщил, что двусторонний торговый оборот в 2023 году превысил 220 миллиардов долларов.

Дмитрий Песков Экспорт Торговля Россия Китай Экономика
16 мая 2024, 08:10
Почти все платежи между Китаем и Россией перевели в нацвалюту — Путин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Около 90% всех платежей между Россией и Китаем совершили в рублях и юанях. Переход на расчеты в национальной валюте придал импульс торговле, заявил на переговорах в Пекине российский президент Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», - сказал он.

Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, за последние пять лет увеличился. Президент заявил, что это произошло вопреки пандемии и влиянию третьих стран. Он сказал, что мощный импульс сотрудничеству придал своевременный перевод двусторонних расчетов в нацвалюты, и сообщил о создании портфеля из 80 крупных совместных российско-китайских инвестиционных проектов.

Переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина открылись в пекинском Доме народных собраний. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой вновь избранного президента.

Международные отношения Торговля Россия Владимир Путин Китай Экономика
15 мая 2024, 23:42
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум почти на 15%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прожиточный минимум в России в 2025 году поднимут до 17 733 рублей. Соответствующий проект постановления Минтруда РФ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.

При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рубль.

В целом по сравнению с прошлым годом он увеличится на 14,8% Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с заявлением Минтруда по поводу того, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. По ее словам, разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%.

Рубль Дети Пенсионеры Минтруд РФ Россия
15 мая 2024, 14:50
Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России пересмотрят условия семейной ипотеки. Минфин предложил привязать ее к возрасту детей и повысить ставку вдвое, до 12% годовых, если им исполнилось больше шести лет. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил об этом на полях конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024», сообщило РИА «Новости».

Льготная ипотека, объяснил он, призвана поддержать строительную отрасль и семьи с детьми. Чебесков заявил, что это антикризисная, а не демографическая мера. Программу семейной ипотеки со ставкой 6% продлят, но участвовать в ней смогут только родители детей младше шести лет. Замминистра заявил, что условия для других заемщиков пока не утвердили.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%. <…> Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка», - пояснил он.

Минфин призвал также запретить семьям с высоким доходом оформлять семейную ипотеку. Чебесков заявил, что при зарплате 500 тысяч рублей в месяц можно оформить кредит на рыночных условиях.

Минфин РФ Кредиты Ипотека Деньги Центробанк Льготная ипотека Социальная ипотека
15 мая 2024, 03:20
Продажи российских активов за рубежом превысили миллиард долларов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объем сделок по покупке зарубежных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз. Об этом сообщил сайт AK&M.

В денежном выражении он составил около 1,1 миллиарда долларов. Активизацию процесса продаж эксперты связали с так называемыми санкционными рисками.

С другой стороны, аналитики AK&M отметили рост интереса к покупке российских активов за рубежом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут изымать доходы от замороженных зарубежных активов России и тратить до 90% суммы на закупку вооружений для Украины.

Также стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.

Россия Деньги Покупки

Новости по теме