Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая

ЭКСПО в Харбине, по его словам, пройдет в рамках межрегионального сотрудничества - важнейшего элемента двусторонних отношений. На форуме представят большое количество российских регионов и проведут предметный разговор об отношениях между субъектами, вопросах развития Дальнего Востока и приграничных провинций Китая.

«Это очень важно, один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но, скорее, это проблемы роста», - сказал он.

Песков уверен, что Китай достаточно сильный, чтобы противостоять попыткам США и других стран помешать сотрудничеству с Россией. Он сообщил, что двусторонний торговый оборот в 2023 году превысил 220 миллиардов долларов.