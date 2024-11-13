13 ноября 2024, 02:55

Мещанский суд национализировал здание гостиницы «Москва»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мещанский суд в Москве национализировал здание гостиницы «Москва», в котором находятся пятизвездочная отель Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов в беседе с РБК.

Эксперты оценивают стоимость здания в 5,5-6 миллиардов рублей. Приставы подали иск в апреле, сторона защиты планирует подать апелляционную жалобу.

До этого активы здания принадлежали Хотину. По мнению бизнесмена, требования приставов не основаны на нормах права.

Ранее стало известно, что в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. В прошлом году председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о национализации имущества олигархов с Украины на полуострове. В собственность Крыма перешло более 130 объектов, которые принадлежали «РусЛайн Ко». Компания связана со структурами Гереги.

Адвокаты Отели Россия Москва
12 ноября 2024, 17:08
Стоимость Рижского вокзала оценили в миллиард рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
РЖД на предстоящем заседании совета директоров обсудят возможность продажи Рижского вокзала. Компания оценила его примерно в один миллиард рублей, сообщил РБК.

Детали сделки и возможный покупатель объекта пока неизвестны. Вопрос реализации Рижского вокзала уже включали в повестку совета директоров в конце сентября. Причину продажи объекта РЖД не раскрывали. Представитель перевозчика давать комментарии изданию отказался.

Ранее компания приобрела 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». РЖД получили апартаменты, офисы и парковку. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша прокомментировал покупку недвижимости и оценил приобретение компании в 160 миллиардов рублей.

Апартаменты располагаются на 56–62-м этажах высотки Moscow Towers, высота которой составляет 283 метра. Небоскреб возвели в 2024 году.

РЖД
12 ноября 2024, 12:23
«Некий тренд, в который играют люди». Почему цена на биткоин продолжит расти
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Цена на биткоин достигла исторического максимума в 89 тысяч долларов. Чего ожидать дальше и с чем связан такой рост, 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», - объяснил Голубовский.

Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту - «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».

Ранее источник агентства Bloomberg предположил, что рост цены вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дело в том, что Трамп поддерживает криптовалюты и пообещал мягкое их регулирование.

Криптовалюты Деньги
12 ноября 2024, 00:31
Биткоин побил очередной рекорд и взлетел выше 87 тысяч долларов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов, следует из данных онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance. Ранее в течение дня эта криптовалюта уже обновляла несколько исторических максимумов.

По данным онлайн-сервиса, за последние сутки биткоин подорожал на 9,28%. В 23:15 по московскому времени за один биткоин предлагали 87,3 тысячи долларов. Уже через 15 минут стоимость криптовалюты упала до 86,9 тысячи долларов.

В Гонконге взлет биткоина связали с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Республиканца назвали сторонником криптовалют, и его приход к власти может поспособствовать укреплению позиций биткоина.

Криптовалюты Деньги
11 ноября 2024, 12:16
«Никаких гарантий». Экономист назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, — непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, - непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

«Это прогноз, который, естественно, не обязательно сбудется, тем более что он может касаться далеко не всех банков. Просто примерно в это время состоится решение заседания Центробанка, который, по прогнозу, должен сильнее поднять ставку, и в ответ на это отреагируют банки, повысив ставку по вкладам», - пояснил он.

При этом нет никакой гарантии, что на этом Центральный банк остановится и не будет дальше увеличивать ключевую ставку.

«Давать такие простые рекомендации/обещания - это достаточно непрофессионально, к сожалению», - подчеркнул Кульбака.

Куда лучше всего вкладывать деньги, зависит от того, сколько у человека средств, на какой срок он хочет их сохранить и когда они могут ему понадобиться. Тут важно учитывать все: и жизненные цели, и уровень заработка. Абстрактную рекомендацию, отметил Кульбака, ни один профессиональный экономист в такой ситуации не даст.

«Самые высокие проценты как раз по тем вкладам, которые быстро не снимешь. <…> Чем на больший срок человек дает банку пользоваться своими деньгами, тем больший процент банк выставляет. Это нормальная практика», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее власти забили тревогу из-за того, что российские компании предпочли депозиты инвестициям. Одно из возможных решений - ужесточение регулирования банков в этой части.

Банки Деньги Центробанк

Новости по теме