Мещанский суд национализировал здание гостиницы «Москва»

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РЖД на предстоящем заседании совета директоров обсудят возможность продажи Рижского вокзала. Компания оценила его примерно в один миллиард рублей, сообщил РБК.

Детали сделки и возможный покупатель объекта пока неизвестны. Вопрос реализации Рижского вокзала уже включали в повестку совета директоров в конце сентября. Причину продажи объекта РЖД не раскрывали. Представитель перевозчика давать комментарии изданию отказался.

Ранее компания приобрела 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». РЖД получили апартаменты, офисы и парковку. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша прокомментировал покупку недвижимости и оценил приобретение компании в 160 миллиардов рублей.

Апартаменты располагаются на 56–62-м этажах высотки Moscow Towers, высота которой составляет 283 метра. Небоскреб возвели в 2024 году.