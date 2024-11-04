Мелкие монеты могут исчезнуть в России

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При этом парламентарий назвал важным оставить в обороте один рубль.

«На производстве денег лучше экономить. У населения мелочь особо не пользуется спросом. Вижу, что когда людям дают сдачу мелочью, они ее даже не берут. Поэтому необходимо подумать, нужно вообще производить то, что людям не требуется», - заявил он.

Депутат отметил, что рубль является национальной валютой, поэтому эта монета должна оставаться в обороте.

«Центральный банк контролирует ситуацию. Никаких реформ, девальваций и изменений не предвидится. Регулятор обеспечивает стабильность нацвалюты за счет жесткой денежно-кредитной политики», - добавил Аксаков.

Ранее депутат предложил поместить на купюры портреты политиков , однако эту идею не оценили.