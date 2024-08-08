08 августа 2024, 15:57

Майнинг криптовалют официально разрешили с ноября

Unsplash
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Президент Владимир Путин подписал закон, с 1 ноября официально разрешающий в России майнинг криптовалюты. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно нему, заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Минцифры. Если предприниматель в него не входит, он не должен будет превышать установленные лимиты потребления электроэнергии. При этом совмещать майнинг с работой в сфере электроэнергетики будет запрещено.

Ранее Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты.

В июле Путин указал, что развитие майнинга может привести к дефициту электроэнергии в отдельных российских регионах.

Криптовалюты Владимир Путин
08 августа 2024, 16:26
«Изменились планы». Россияне потеряли интерес к маркетплейсам
pxhere.com
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Аналитики Infoline заявили, что россияне в период с апреля по июнь реже пользовались доставкой товаров повседневного спроса. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал 360.ru, связано ли это с ростом цен.

Причина снижения количества покупок весной и летом, совершенных потребителями онлайн, заключается в периоде отпусков.

«Это традиционное падение, потому что у людей в летний период меняются планы. Если мы говорим о товарах повседневного спроса, то речь скорее всего идет о тех товарах, которые люди чаще покупают в период осень-весна. Далее начинается период отпусков, и, естественно, продажи падают», - рассказал он.

При этом массового роста цен на товары в онлайн-магазинах не наблюдается, отметил эксперт. Вне зависимости от того, есть ли нехватка курьеров и сборщиков, цены остались прежними, так как товар всегда можно заказать в пункт выдачи.

«У нас есть пункты выдачи заказов, которыми тоже все активно пользуются. Что касается курьерской доставки, то могут быть перебои с уходом части рабочей силы, состоящей из мигрантов. Но в целом отметить рост цен на маркетплейсах нельзя», - подытожил он.

Ранее Анфиногенов предупредил россиян о подорожании товаров из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который усложнит ввоз товаров в Россию.

Еда Маркетплейсы Покупки
08 августа 2024, 13:00
Основной локацией для расширения складских площадей остается Московский регион
Unsplash
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К такому выводу приходят эксперты NF Group Research, опросив игроков рынка. 78% из них наращивают мощности именно в Подмосковье. Так, в начале августа об открытии нового склада здесь объявили ГК «Деловые Линии». Для логистического оператора это седьмой 3PL-склад в Московской области.

«Мы видим спрос предпринимателей на комплексную логистику в столичном регионе и отвечаем на это увеличением складских площадей. Новый склад в Красногорске благодаря удачному расположению в 10 километрах от МКАД позволяет оказывать услуги кросс-докинга, фулфилмента, а также номенклатурного ответственного хранения с доставкой до пункта назначения. Для крупного и среднего бизнеса здесь разработаны готовые отраслевые решения, учитывающие специфику хранения и транспортировки таких товаров, как автозапчасти, мебель, химия, товары повседневного спроса, телеком, промышленное оборудование, одежда и обувь», - отметили в пресс-службе компании.

Интерес к инвестициям в область фиксируется и у ритейлеров. О подписании договора субаренды в Зеленограде на 52 тысячи кв. метров с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» заявили на этой неделе Wildberries. К слову, онлайн-ритейлеры, транспортные и логистические компании, по мнению экспертов рынка, являются драйверами спроса на складские активы в регионе. На эти категории приходится 67% и 17% заключенных сделок.

Еда Маркетплейсы Покупки
07 августа 2024, 16:47
Стало известно о возможной смене руководства Первой грузовой компании
Unsplash
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В Первой грузовой компании сменится топ-менеджмент, а в скором времени она может перейти под контроль ВТБ. Об этом сообщил РБК.

Источники издания сообщили, что предприятие возглавит Олег Романов, ранее работавший в Федеральной грузовой компании, а председателем совета директоров станет бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

Кроме того, собеседники назвали ВТБ потенциальным новым владельцем компании, поскольку банк в прошлом году выделил часть средств нынешнему ее хозяину для покупки у Владимира Лисина.

Пресс-службы ПГК и банка отказались комментировать ситуацию.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров назвал две главные железнодорожные магистрали, ставшие артериями и хребтом российской экономики.

РЖД Банки Поезда
07 августа 2024, 16:20
Продажи новостроек в Москве и Подмосковье резко рухнули
Медиасток.рф
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Количество продаж новостроек в Москве и области существенно сократилось на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

В июле, уже после отмены льготной ипотеки, в московском регионе зафиксировали 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами. Этот показатель сократился на 40% по сравнению с июнем и на 18% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Новостройки в старых границах города стали покупать реже: за месяц продажи рухнули на 31%, а за год - на 19%. В Новой Москве первичку приобретали на 41% реже, чем в прошлом месяце. Больше всего снижение спроса заметно в Подмосковье, где продажи обвалились на 50% за месяц и на 30% - за год.

Несмотря на падение продаж, цены на новостройки подросли. По информации издания, стоимость квадратного метра за месяц подскочила на 8%, а за год - на 15%.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил, что жители России по возможности покупали жилье в начале лета , до отмены льготной ипотеки. По его словам, «июльский провал» по количеству заявок на программу является закономерным.

Строительство Ипотека Льготная ипотека Москва

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