Маткапитал в России предложили снова приблизить к стоимости жилья

По его мнению, нынешней суммы недостаточно для покупки квартиры, хотя изначально маткапитал вводили именно для этого. В качестве примера Андрей Алехин привел стоимость жилья в Омске - «однушка» обойдется в четыре миллиона рублей.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», - сказал он.

Депутат выступил против введения прогрессивных выплат. Андрей Алехин заявил, что нельзя привязывать размер маткапитала к демографической ситуации в каждом отдельно взятом регионе.

Сумму маткапитала в 2024 году увеличат почти до 631 тысячи рублей за рождение первого ребенка, до 834 тысячи - за второго, если семья не получала сертификат на предыдущего. Программа действует до конца 2026 года. Депутаты предложили продлить ее, изменив условия. Например, давать выплаты только женщинам, родившим первенца в 25-30 лет.