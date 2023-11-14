14 ноября 2023, 09:25

Маткапитал в России предложили снова приблизить к стоимости жилья

РИА «Новости»
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Материнский капитал вводили для того, чтобы помочь семьям купить жилье. Но цены выросли, и эта мера поддержки перестала быть эффективной. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин в беседе с Lenta.ru предложил проиндексировать выплаты.

По его мнению, нынешней суммы недостаточно для покупки квартиры, хотя изначально маткапитал вводили именно для этого. В качестве примера Андрей Алехин привел стоимость жилья в Омске - «однушка» обойдется в четыре миллиона рублей.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», - сказал он.

Депутат выступил против введения прогрессивных выплат. Андрей Алехин заявил, что нельзя привязывать размер маткапитала к демографической ситуации в каждом отдельно взятом регионе.

Сумму маткапитала в 2024 году увеличат почти до 631 тысячи рублей за рождение первого ребенка, до 834 тысячи - за второго, если семья не получала сертификат на предыдущего. Программа действует до конца 2026 года. Депутаты предложили продлить ее, изменив условия. Например, давать выплаты только женщинам, родившим первенца в 25-30 лет.

Семья Депутаты Деньги Маткапитал в РФ
13 ноября 2023, 18:44
Правила онлайн-продаж вкладов и кредитов предложили установить в России
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Необходимо установить в России правила онлайн-продаж банковских вкладов и кредитов, чтобы защитить потребителей. С таким предложением выступил Центробанк в Telegram-канале.

«Чтобы повысить качество обслуживания при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», - указал ЦБ.

В Банке России проанализировали онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях и опросили потребителей, чтобы узнать, удовлетворяет ли их процесс оформления кредитов и вкладов. Также специалисты ЦБ изучили иностранный опыт регулирования дистанционных продаж.

По данным исследования регулятора, на российском рынке есть системные проблемы, ограничивающие права пользующихся банковскими продуктами. Отмечается, что зачастую при росте доступности финансовых услуг для разных категорий клиентов возникают новые виды нарушений и неприемлемые практики.

Центробанк призвал полностью и в очевидной форме предоставлять потребителям информацию не только об основном финансовом продукте, но и о допуслугах, а также предупреждать клиентов о рисках. ЦБ представил рекомендации в докладе для общественных консультаций.

Ранее Банк России ввел новые правила, по которым кредитные организации начали передавать регулятору сведения о фигурантах мошеннических переводов. Например, сомнительным действием считается оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Банки Кредиты Деньги Центробанк
13 ноября 2023, 15:52
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России
РИА «Новости»
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Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа и составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявили в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа и составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявили в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

«Производство жидких углеводородов в России в сентябре выросло примерно на 85 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем», - указали в докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2024 год. По данным организации, в РФ запустят несколько месторождений нефти.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.

В конце октября Россия захотела привлечь китайские компании в нефтегазовые проекты по освоению перспективных углеводородных месторождений. РФ также видит высокий потенциал роста поставок энергоресурсов в КНР по долгосрочным контрактам, сообщил Новак.

Нефть Россия ОПЕК
13 ноября 2023, 13:23
Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн»
Freepik
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Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» работает с неполадками — пользователи не могут совершить денежные переводы. Россияне также не могут воспользоваться некоторыми сервисами, сообщил ТАСС.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» работает с неполадками - пользователи не могут совершить денежные переводы. Россияне также не могут воспользоваться некоторыми сервисами, сообщил ТАСС.

«Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через пять минут», - говорится в сообщении приложения банка.

Ранее неполадки в приложении Сбербанк Онлайн зафиксировали 1 ноября. На тот момент пользователи не могли оплатить товары и услуги, так как разработчики восстанавливали сервис. При этом оплата картами в магазинах и снятие денег в банкоматах оставалось доступным, несмотря на неполадки в системе.

Глава кредитной организации Герман Греф заявил, что сбой был связан с масштабной DDoS-атакой , с которой банк успешно справился. По его словам, злоумышленники хотели остановить работу сайта. Он назвал хакерскую атаку самой мощной в истории организации - за одну секунду совершался один миллион запросов. Греф добавил, что Сбербанк сталкивается с DDoS-атаками примерно 10 раз в месяц.

Банки Интернет Сбербанк
13 ноября 2023, 10:11
Больше половины американцев обвинили Байдена в проблемах экономики
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Только 14% американцев посчитали, что политика Джо Байдена на посту президента США сделала их богаче. Больше половины граждан страны обвинили демократа в ухудшении экономического положения, сообщила газета The Financial Times.

Школа бизнеса Стивена Росса в Мичигане совместно с журналистами со 2 по 7 ноября опросила 1004 человек. Каждый третий респондент заявил, что действия президента нанесли серьезный урон американской экономике. Еще 15% сказали, что его решения лишь в некоторой степени ударили по ней.

Пятая часть опрошенных, 21%, не заметил изменений, а 26% американцев заявили, что действия Джо Байдена помогли экономике. Никаких попыток исправить ситуацию не заметили 52% опрошенных.

Финансовое положение семей 23% респондентов сильно пострадало за время правления демократа, состояние 32% ухудшилось в некоторой степени. Почти треть участников исследования, 31%, заявил, что их собственное благосостояние не изменилось, а 14% стали жить лучше.

В сентябре рейтинг Джо Байдена побил антирекорд. Телеканал NBC выяснил, что результаты его работы не одобрили 56% американцев.

Деньги Джо Байден Экономика

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