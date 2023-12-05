05 декабря 2023, 21:51

Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка

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Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех».

По данным сервиса статистики, проблемы с приложением испытывают клиенты банка во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Банки Интернет
05 декабря 2023, 20:59
Картами «Мир» разрешили расплачиваться на Кубе
РИА «Новости»
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Банковские карты платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

«В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и Варадеро», - указали в организации.

Теперь туристы из России будут расплачиваться картами «Мир» в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

По словам гендиректора платежной системы Владимира Комлева, географию использования карт продолжат постепенно расширять.

В конце ноября карты системы «Мир» запустили для работы в Лаосе. Их уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Венесуэле и других странах. Интерес к подключению к российской платежной системе озвучивали в Египте, Иране, Индонезии и Эфиопии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что карты «Мир» постепенно получают признание за рубежом, писал RT.

Банки Куба Россия
05 декабря 2023, 15:08
Первоначальный взнос по льготной ипотеке предложили поднять еще на 10%
РИА «Новости»
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Из-за перегрева рынка льготной ипотеки Минфин предложил повысить первоначальный взнос с 20% до 30% и снизить максимальную сумму кредита до шести миллионов рублей. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

В сентябре первоначальный взнос увеличили с 15% до 20% от суммы договора, но это не помогло стабилизировать ситуацию. На фоне повышения ключевой ставки и подорожания кредитов россияне продолжили участвовать в льготных программах. Теперь Минфин предложил еще раз повысить минимальную сумму первого взноса, но теперь до 30%.

Максимальный размер ссуды в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях призвали сократить вдвое, до шести миллионов рублей, а банкам - снизить величину субсидии на такие займы на 0,5%.

Эффективным, по мнению специалистов, станет запрет участвовать больше чем в одной госпрограмме и ограничение предельной долговой нагрузки заемщика на уровне 50%.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял «Известиям» , что первоначальный взнос смогут поднять до 25%. В ноябре на льготные программы пришлись 63% от общего объема оформленных ипотек.

Минфин РФ Кредиты Ипотека Деньги Льготная ипотека Социальная ипотека
05 декабря 2023, 09:44
Запись разговора и тщательная проверка. Порядок выдачи кредитов в России предложат изменить
РИА «Новости»
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Ради борьбы с мошенничеством в России предложат изменить порядок оформления кредитов. Банки в случае принятия поправок обяжут записывать разговоры с клиентами, уточнять у них цель кредита и рассказывать о рисках. Сенатор Артем Шейкин рассказал об этом ТАСС.

«Необходимо более жестко контролировать банки из-за практики выдачи кредитов, ориентированной на максимальное предоставление, а порой навязывание услуг. Доходит до того, что за сутки одна из жертв телефонного мошенничества умудрилась получить четыре кредита в разных банках», - объяснил Шейкин.

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» разрабатывали с участием прокуратуры Москвы на основе реальных случаев обмана.

Авторы законопроекта предложат изменить алгоритм выдачи кредита - обяжут банки уточнить цель оформления ссуды, источник погашения и возможные риски. Менеджерам предстоит удостовериться в том, что клиент решил взять кредит по своей воле, и рассказать ему об ответственности.

Разговоры обяжут записывать на диктофон, аудиозапись поможет следствию. При неисполнении правил договор, по словам Шейкина, аннулируют и освободят заемщика от необходимости возвращать деньги. Сенатор внесет законопроект в начале 2024 года.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело телефонных мошенников , которые, по версии следствия, обманули 240 россиян на 84,6 миллиона рублей. Обвиняемые звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

Банки Мошенничество Кредиты Деньги
05 декабря 2023, 08:24
Курс евро впервые за месяц превысил 99 рублей
Unsplash
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При открытии торгов на Московской бирже курс евро впервые с 7 ноября превысил 99 рублей. Котировки этой валюты подскочили почти на 0,7%, сообщил «Коммерсант».

По состоянию на 07:37, евро вырос до 99,16 рубля, на 0,67%. В последний раз настолько высокий курс фиксировали 7 ноября. Доллар утром 5 декабря стоил 91,45 рубля с ростом на 0,56%, юаня - 12,7 рубля, на 0,5%.

Очередной максимум показала в начале декабря американская валюта. Ее курс превысил 90 рублей. Издание связало ослабление российской валюты с решением ОПЕК сократить добычу нефти.

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее предупредил о незначительном укреплении рубля в будущем. По его словам, восстановился инвестиционный и потребительский спрос.

Укрепить отечественную валюту призван указ президента о продаже валютной выручки , которую в октябре нарастили на 36%.

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