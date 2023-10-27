27 октября 2023, 14:55

Масштабный сбой произошел в работе «Сбера»

РИА «Новости»
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Пользователи «Сбера» столкнулись с проблемами в работе сервисов банка. «360» убедился, что сбой произошел в приложении кредитной организации.

При попытке зайти в приложение компании на iOS появилось сообщение, что сервис «Сбербанк-онлайн» временно недоступен. Пользователя заверили, что функционал восстанавливают, и предложили попробовать зайти снова через 15 минут.

«Расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений», - указали в банке.

Тем, кому необходимо что-то оплатить или перевести деньги прямо сейчас, предложили сделать это по номеру телефона через СМС-сообщение.

Через пару минут приложение заработало нормально. Также удалось без проблем зайти и на сайт «Сбера».

Пресс-служба кредитной организации сообщила, что работу мобильного приложения и других сервисов восстановили, написал ТАСС.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме», - отметили в «Сбере».

По данным Telegram-канала Readovka , сбой затронул сайт банка, мобильные приложения на iOS и Android, а также терминалы. Авторы сообщения указали, что в магазинах якобы возникали трудности с оплатой.

Ранее «Сбер» обновил свое приложение для Android. Заметнее всего изменился раздел «Кошелек».

Банки Сбербанк Деньги
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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