Масштабный сбой произошел в работе «Сбера»

Читайте нас в:

При попытке зайти в приложение компании на iOS появилось сообщение, что сервис «Сбербанк-онлайн» временно недоступен. Пользователя заверили, что функционал восстанавливают, и предложили попробовать зайти снова через 15 минут.

«Расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений», - указали в банке.

Тем, кому необходимо что-то оплатить или перевести деньги прямо сейчас, предложили сделать это по номеру телефона через СМС-сообщение.

Через пару минут приложение заработало нормально. Также удалось без проблем зайти и на сайт «Сбера».

Пресс-служба кредитной организации сообщила, что работу мобильного приложения и других сервисов восстановили, написал ТАСС.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме», - отметили в «Сбере».

По данным Telegram-канала Readovka , сбой затронул сайт банка, мобильные приложения на iOS и Android, а также терминалы. Авторы сообщения указали, что в магазинах якобы возникали трудности с оплатой.

Ранее «Сбер» обновил свое приложение для Android. Заметнее всего изменился раздел «Кошелек».