Маск заявил о голосовании по перерегистрации Tesla в другом штате

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X , что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, которое в компании одобрили еще в 2018 году. Выплаты состоят из 12 опционов Tesla, которые стали бы собственностью бизнесмена, если рыночная капитализация производителя электромобилей достигла целевого уровня.

Однако Маск решил перерегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти это ограничение. Для этого ему потребуется получить большинство голосов акционеров. Журналисты New York Times предположили, что владельцы не захотят переезжать в Техас, где у них будет меньше влияния на решения в компании.

В январе капитализация Tesla снизилась на 94 миллиарда долларов. Для компании это самый большой удар за последние 14 лет.