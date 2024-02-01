01 февраля 2024, 11:37

Маск заявил о голосовании по перерегистрации Tesla в другом штате

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X , что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, которое в компании одобрили еще в 2018 году. Выплаты состоят из 12 опционов Tesla, которые стали бы собственностью бизнесмена, если рыночная капитализация производителя электромобилей достигла целевого уровня.

Однако Маск решил перерегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти это ограничение. Для этого ему потребуется получить большинство голосов акционеров. Журналисты New York Times предположили, что владельцы не захотят переезжать в Техас, где у них будет меньше влияния на решения в компании.

В январе капитализация Tesla снизилась на 94 миллиарда долларов. Для компании это самый большой удар за последние 14 лет.

Tesla Илон Маск
31 января 2024, 15:07
Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Трудовой кодекс Российский Федерации регулярно совершенствуется. В стране лучшая во всем мире законодательная база для работающей категории населения. Об этом рассказала «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Президент России Владимир подписал закон, который касается расширения прав работающих людей по получению компенсации за задержанную зарплату.

Эксперт пояснила, что это не какая-то новая инициатива главы государства. Речь идет об уже существующем федеральном законе, который действует с 2001 года. С того момента в стране действует статья 236 Трудового кодекса, обязывающая работодателя при нарушении сроков выплаты зарплаты компенсировать сотрудникам эту задержку.

«Путин на этом акцентировал внимание - не забывайте это делать. Потому что некоторые работодатели считают: „выплатил, и скажи спасибо“. Поэтому он (президент России. - прим. ред.) требует от работодателей неукоснительного выполнения Трудового кодекса, который защищает работников от любых нарушений сроков», - подчеркнула Петрова.

По ее словам, все белые компании знают этот закон. А порядочные бухгалтеры соблюдают правила Трудового кодекса. При задержке зарплаты в следующем месяце сотруднику должны доплатить за несвоевременную передачу заработанных средств. Эта компенсация рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей на тот момент ключевой ставки Банка России.

Петрова подчеркнула, что в самом Трудовом кодексе на сегодняшний день нет никаких проблем, которые нужно решать. Этот закон каждый раз совершенствуется и улучшается.

«У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации», - резюмировала эксперт.

Законы Россия Зарплаты Владимир Путин
31 января 2024, 14:05
Прогнозом МВФ о росте российского ВВП заинтересовались в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, назвал такие выводы любопытными.

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения», - отметил официальный представитель Кремля.

Прогноз МВФ о росте российской экономики появился накануне, 30 января. Директор одного из департаментов фонда Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что экономика страны показывает более высокие темпы роста , чем ожидали эксперты. Он уточнил, что прогноз составили с учетом снижающихся цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Даже цены на нефть не отразятся на доходах России, подытожил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что российская экономика в ближайшие годы может обогнать японскую.

Дмитрий Песков Россия
29 января 2024, 10:20
Большинство россиян заявили, что не готовы тратить на ипотеку пятую часть дохода
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Большинство россиян, оформивших ипотечный кредит, стали более экономными. Порядка 80% опрошенных не готовы отдавать за ипотеку свыше пятой части семейного бюджета. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос BestDoctor.

Только 7% респондентов заявили, что не против направлять на погашение ипотеки половину своего дохода. Четверть россиян отметили, что после получения кредита на оплату жилья стали больше ценить домашний уют.

Пятой части опрошенных пришлось отказаться от дорогих путешествий в пользу домашнего отдыха. Такое решение им пришлось принять в целях экономии. Порядка 15% россиян стали более тревожными после оформления ипотеки. Чаще всего стресс вызван финансовой нестабильностью.

В BestDoctor пояснили, что для тех, кто покупает жилье в кредит, нужно иметь «подушку безопасности» на полгода. Эти средства помогут справиться с непредвиденными обстоятельствами - болезнью или потерей работы, из-за которых выплаты по ипотеке могут оказаться под угрозой. Комфортным ежемесячным платежом по ипотеке принято считать не более трети от дохода семьи, подытожили в компании.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки необходимо продлить. Льготники могут оформить кредит под 6% годовых.

Доходы Кредиты Ипотека
29 января 2024, 10:19
Россиянам объяснили расчет пенсии для получения выплаты в 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналисты «Первого регионального» рассчитали, какой должна быть зарплата человека для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Материал появился на сайте издания.

Авторы напомнили, что при расчете пенсии происходит прибавка фиксированной выплаты к произведению индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного пенсионного балла.

При учете данных на 1 января этого года фиксированная выплата составляет 8134,88 рубля. При этом каждый пенсионный коэффициент равен 133,05 рубля.

Таким образом, для получения пенсии в 50 тысяч рублей необходимо как минимум 314,7 пенсионных баллов. Для выплаты в 40 тысяч рублей - около 239,5 баллов, а для 30 тысяч рублей - 164,4 балла.

При этом при расчете баллов используют формулу «предельной базы». Она подразумевает максимальную годовую зарплату, которую учитывают для начисления.

Пенсия Пенсионеры

Новости по теме