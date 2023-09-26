Маркетплейсы захотели обязать платить в пользу «Почты России»
Правительство РФ рассматривает введение инфраструктурного платежа для маркетплейсов в пользу «Почты России». Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова привел ТАСС.
Как пояснил Решетников, такие меры необходимы, чтобы «Почта России» была обеспечена стабильным источником дохода. Также это необходимо для сбалансирования ее экономики.
При этом Решетников уточнил, что у властей есть два варианта. Первый заключается в том, чтобы власти взяли на себя обязательства по бюджету, во втором - платеж обяжут вносить маркетплейсы.
«Реально <…> мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент - нужны расчеты этого платежа, <…> что за это „Почта“ гарантирует… и под это нужен план ее финансового оздоровления», - пояснил глава Минэкономразвития.
По данным газеты «Коммерсант», доля контрафактной техники зарубежных производителей на отечественных маркетплейсах за год выросла в два раза.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.