Маркетплейсы захотели обязать платить в пользу «Почты России»

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Как пояснил Решетников, такие меры необходимы, чтобы «Почта России» была обеспечена стабильным источником дохода. Также это необходимо для сбалансирования ее экономики.

При этом Решетников уточнил, что у властей есть два варианта. Первый заключается в том, чтобы власти взяли на себя обязательства по бюджету, во втором - платеж обяжут вносить маркетплейсы.

«Реально <…> мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент - нужны расчеты этого платежа, <…> что за это „Почта“ гарантирует… и под это нужен план ее финансового оздоровления», - пояснил глава Минэкономразвития.

По данным газеты «Коммерсант», доля контрафактной техники зарубежных производителей на отечественных маркетплейсах за год выросла в два раза.

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