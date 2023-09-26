Маркетплейсы предложили замену инфраструктурному платежу для «Почты России»

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Онлайн-магазины готовы оказать поддержку «Почте России». Маркетплейсы выразили готовность закупать у организации сервисы и услуги на 33,5 миллиарда рублей в следующем году. Такая мера станет заменой инфраструктурному платежу. Об этом написал РБК , ссылаясь на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Идея заключается в том, чтобы этими закупками увеличить интенсивность использования инфраструктуры «Почты России». Президент АКИТ Артем Соколов подтвердил, что организация на днях отправила такое предложение.

«Ввести платеж в 0,5% „Почта России“ предлагает под предлогом необходимости содержания убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах», - объяснил он.

По его словам, подобный подход является неприемлемым. Именно поэтому АКИТ выступила с идеей, которая поможет решить проблему «цивилизованным рыночным способом». Хинштейн пока не получил обращение ассоциации.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил , что кабмин задумался о введении для маркетплейсов инфраструктурного платежа в пользу «Почты России». Такая мера поможет обеспечить компанию стабильным доходом, считает глава ведомства.