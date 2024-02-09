09 февраля 2024, 18:03

Малый и средний бизнес получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году

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В 2023 году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ежегодной встречи с представителями НП «Опора России».

По словам министра, рост ключевых отраслевых показателей является в том числе результатом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Сейчас в стране работает более 6,3 миллиона юрлиц и ИП, на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, на четверть увеличились налоговые поступления, а средняя зарплата работников МСП - на 15%», - подчеркнул Решетников.

Он добавил, что крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей. Центры «Мой Бизнес» предоставили поддержку более чем 500 субъектам МСП, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Около 400 тысяч услуг бизнес получил на платформе МСП.рф.

Ранее Решетников заявил, что Россия в ближайшие три-четыре года сможет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. С этой страной у России небольшой разрыв.

Рубль Россия Бизнес Экономика
09 февраля 2024, 14:33
Такер здесь ни при чем. Укрепление рубля связали исключительно с экономическими факторами
РИА «Новости»
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Рубль не определяется политикой. Его курс зависит исключительно от экономических факторов, рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу показал рост, свидетельствуют данным Мосбиржи. СМИ связали такую динамику с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Курс рубля определяется сейчас торговлей. <…> Интервью - это политика, торговля никак не будет меняться. <…> C точки зрения влияния на курс, это интервью не влияет на курс никак, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», - подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас растут цены на нефть, и это положительная тенденция. К концу текущего месяца стоит ожидать курса примерно в 89 рублей за доллар.

«В конце февраля это может отразиться на курсе рубля, который будет получше, чем сейчас. Вот в это я верю. <…> Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, Brent выше 90 (долларов за баррель - прим. ред.), <…> к концу февраля мы получим курс 89 вместо того 90 с полтиной, который есть сейчас», - отметил экономист.

Таким образом, тенденция на укрепление рубля действительно есть.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что курс российской валюты не упадет ниже отметки в 95 рублей за доллар в 2024 году. Такие значения возможны во втором квартале года.

Рубль Торговля Нефть Интервью Курс доллара Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 10:19
Правительство одобрило поправки о налоговом вычете по НДФЛ для долгосрочных сбережений
РИА «Новости»
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Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту по НДФЛ для долгосрочных сбережений россиян. Подробности сообщили на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тысяч рублей в год) для долгосрочных сбережений», - указано в сообщении.

Есть и другие положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. В том числе негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставлять данные о заключении договоров долгосрочных сбережений для контроля за предоставлением вычетов.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Но если годовой доход превысит пять миллионов рублей - ставка незначительно вырастет до 15%.

Ранее вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР. По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.

Рубль Доходы Россия НДФЛ
09 февраля 2024, 04:40
Путин указал на грубейшую стратегическую ошибку США
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США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал этот шаг одним из грубейших стратегических провалов Соединенных Штатов.

«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», - отметил он.

Таким образом глава государства ответил на вопрос, исчезнет ли доллар в качестве резервной валюты. Путин назвал его основой основ могущества Соединенных Штатов: сколько бы ни напечатали долларов, они разлетаются по всему миру.

«Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента - приемлемая для страны абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно», - подчеркнул президент России.

Говоря об американском госдолге в 33 триллиона, Путин отметил, что благодаря ему США все же сохраняют свое влияние на мировом уровне. Тем не менее, даже среди союзников американцев есть те, которые сокращают долларовые запасы.

Доллары США Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 02:54
Финансист рассказал россиянам, как обойти блокировку турецких и китайских банков
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Блокировка денежных счетов в турецких и китайских банках из-за санкций не является поводом для отказа от бизнеса. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, многие регуляторы ограничивают переводы для россиян и закрывают счета, потому что боятся попасть под вторичные санкции Америки. Это можно обойти благодаря финансовым посредникам и переводу денег в банки других государств. Например, Белоруссии, Армении и Таджикистана.

Если счет уже заблокировали, можно снять деньги или перевести их на альтернативный счет. Некоторые выводят средства на счет бенефициара и акционера компании. Выплату займа или дивидендов можно указать в качестве основания. Физическим лицам достаточно закрыть счет, тогда банки вернут финансы на нем.

Ранее кандидат экономических наук Ильяс Зарипов заявил, что сбережения россиян в долларах или евро уже не так безопасны , как раньше. Он посоветовал хранить деньги в более стабильных валютах, не сильно подверженных девальвации. Например, в гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ.

Банки Блокировки Санкции Бизнес Деньги

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