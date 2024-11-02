02 ноября 2024, 09:52

Максимальный размер больничного в России вырастет до 207,6 тысячи рублей в месяц

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В России в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Выплата в день в таком случае достигнет 6,8 тысячи рублей. Сейчас россияне за один день пропуска работы по болезни получают четыре тысячи рублей. Рост пособий по временной нетрудоспособности вызвало увеличение зарплат.

Размеры выплат на больничном определяются с учетом лимита страховых сумм для сотрудника с начала года. Максимум устанавливают исходя из размера средней зарплаты работника. Показатель индексируется ежегодно, он растет согласно темпам увеличения средний зарплаты.

В Госдуме ранее рекомендовали работодателям не отпускать простуженных сотрудников без больничного. Это влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

Выплаты в России Больничный
31 октября 2024, 18:29
Советник главы Центробанка объявила об отставке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Советник и бывший первый заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева покинет пост из-за перехода на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она пожелала своей теперь уже бывшей советнице успехов во всех начинаниях.

По данным РБК , Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Если ее изберут, то уже с 1 ноября она вступит в должность.

Отставки Россия Центробанк
31 октября 2024, 13:23
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России пенсионеры имеют право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, если траты на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. Об этом напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.ru».

Размер субсидии зависит от региона. В Москве ее размер составляет 10% от дохода семьи. В Якутии - 15%. Также пенсионерам доступна компенсация расходов по капремонту. Для людей старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет - 100%.

«Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», - подчеркнула сенатор.

Одиноких пенсионеров в Москве освобождают от платы за вывоз мусора. Им же предоставляют скидку в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячную компенсацию за телефонную связь. В ноябре некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям.

Пенсия Пенсионеры Семья
31 октября 2024, 01:36
«Газпром» продал свой офис почти за три миллиарда рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Газпром» продал свое офисное здание на Новочеремушкинской улице в Москве почти за три миллиарда рублей. Об этом написали в протоколе аукциона, который опубликовали на сайте электронной торговой площадки ГПБ.

В торгах принимала участие «Финансовая группа „Эверест“, но организация не предложила цену. За здание заплатила 2,7 миллиарда рублей „СЭА недвижимость“. Как сообщил РБК , компания связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

Общая площадь проданного офиса составила 37,7 тысячи квадратных метров. В здании были подразделения «Газпром газнадзор» и других дочерних компаний.

Ранее два нежилых здания с земельным участком продали на аукционе в Подольске. Сделка принесла в бюджет округа более 75 миллионов рублей.

Рубль Аукционы Недвижимость Газпром Москва
29 октября 2024, 02:17
Банки в РФ стали повышать ставки по вкладам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские банки стали увеличивать ставки по вкладам после повышения Банком РФ ключевой ставки до 21%. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дом.РФ» с 28 октября повысил максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. Также до 21,6% годовых увеличил ставки по срочным вкладам и ПСБ.

«Абсолют банк» поднял ставки по популярным вкладам до 22% в случае размещения средств на шесть месяцев.

Ранее стало известно о поднятии ключевой ставки РФ до 21%. Такую меру объяснили инфляцией, которая сложилась выше июльского прогноза. Также повышение осуществили из-за роста внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг.

Банки Россия Центробанк Инфляция

Новости по теме