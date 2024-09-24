24 сентября 2024, 14:33

Лучше заносить в дом. Путин — о росте частных инвестиций

РИА «Новости»
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Сложившаяся ситуация в вопросе частных инвестиций продемонстрировала, что их лучше всего «заносить в дом». Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что самое лучшее - делать вложения внутри своей страны.

«По росту частных инвестиций приходит осознание, что все лучше „заносить в дом“. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - отметил Путин.

Президент России указал на необходимость обеспечить ресурсный суверенитет России , наладить надежное снабжение сырьем и топливом. Путин отмечал, что каждый рубль государственных средств, вложенных в геологическую разведку Сибири и Дальнего Востока, привлечет в отечественную экономику как минимум 10 рублей частных инвестиций и обеспечат комплексный эффект по всей производственной цепочке.

Инвестиции Россия Владимир Путин
22 сентября 2024, 13:02
«Не должны страдать». Увеличение алиментов защитит детей от ошибок родителей
Freepik
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Пошлины за подачу искового заявления о разводе вырастут до пяти тысяч рублей. Также специалисты предложили кратно увеличить размер алиментов. Зачем это нужно, рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Главная проблема состоит в том, что в России число одиноких родителей составляет порядка шести миллионов: пять миллионов - женщины, один миллион - мужчины. Они воспитывают детей в одиночку, напомнил эксперт.

«Увеличение алиментов - это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель - это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», - подчеркнул специалист.

Содержание ребенка обходится в среднем в 30-40 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата россиян достигает 100 тысяч рублей. При этом размер алиментов в среднем - пять тысяч рублей.

«С учетом того, что у нас средняя зарплата в России сегодня приближается к 100 тысячам рублей, обеспечить средний размеров алиментов 30-40 тысяч рублей на ребенка - это абсолютно решаемая возможная задача», - резюмировал специалист.

В Подмосковье судебные приставы за август взыскали более 14 миллионов рублей алиментных платежей. Сотрудники службы провели масштабные рейды и другие мероприятия по поиску должников.

Дети Выплаты в России Россия
20 сентября 2024, 12:35
ВТБ увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1%
РИА «Новости»
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ВТБ повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1% в связи с сокращением лимитов по этой государственной программе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Представители банка рассказали, что ВТБ продолжает принимать заявки по семейной ипотеке. Для клиентов, получающих заработную плату на карты банка, и тех, кто сочетает этот вид ипотеки с рыночными продуктами, условия остались прежними.

«Однако в результате снижения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости жилья», - сообщили в пресс-службе.

В банке объяснили, что увеличение взноса «в условиях стремления государства снизить долю высокозакредитованных заемщиков» позволит продолжать выдачу семейной ипотеки клиентам с низкой долговой нагрузкой.

Клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку на старых условиях до 27 сентября включительно.

Ранее в Сбербанке заявили , что с 18 сентября приостановили прием заявок на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпанного лимита средств.

Банки Семья Ипотека Льготная ипотека
19 сентября 2024, 10:27
Супруги на Камчатке семь лет незаконно получили северную надбавку и попали под статью
РИА «Новости»
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На Камчатке возбудили уголовное дело против 58-летних мужчины и женщины, которые семь лет незаконно получали северную надбавку к пенсии. Об этом Lenta.ru сообщили в УМВД по Петропавловску-Камчатскому.

Дело на пенсионеров завели по статье «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, супруги жили в Петропавловске-Камчатском менее 15 лет. В 2016 году они переехали в Ивановскую область, но не сообщили об этом в пенсионный фонд и продолжили получать северную надбавку. Ущерб бюджету составил 3,5 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, северная надбавка полагается тем, кто проживал и работал в районах Крайнего Севера в течение 15 лет. Если человек переехал раньше накопленного стажа, право на повышение фиксированный выплаты к пенсии теряется.

Пенсия Пенсионеры Камчатка
19 сентября 2024, 08:47
Ростех снова стал акционером «АвтоВАЗа»
РИА «Новости»
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Госкорпорация «Ростех» выкупила обратно 32,3% акций «АвтоВАЗа». Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ, заявил РБК президент автопроизводителя Максим Соколов.

Он объяснил, что Ростех воспользовался правом обратного выкупа и спустя два года корпорация вернула себе акции.

«Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно», - отметил президент «АвтоВАЗ».

У Ростеха, по его словам, есть политические и экономические причины для возвращения в состав акционеров.

Представитель госкорпорации подтвердил совершение сделки, но давать комментарии изданию отказался.

Ранее Ростех попросил государство передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. По мнению представителей корпорации, частные владельцы раздробили и почти уничтожили завод. Ростех призвал спасти предприятие, вернув его в госсобственность и передав профильной промышленной структуре.

Ростех АвтоВАЗ

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