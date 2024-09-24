Лучше заносить в дом. Путин — о росте частных инвестиций
Сложившаяся ситуация в вопросе частных инвестиций продемонстрировала, что их лучше всего «заносить в дом». Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что самое лучшее - делать вложения внутри своей страны.
«По росту частных инвестиций приходит осознание, что все лучше „заносить в дом“. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - отметил Путин.
Президент России указал на необходимость обеспечить ресурсный суверенитет России , наладить надежное снабжение сырьем и топливом. Путин отмечал, что каждый рубль государственных средств, вложенных в геологическую разведку Сибири и Дальнего Востока, привлечет в отечественную экономику как минимум 10 рублей частных инвестиций и обеспечат комплексный эффект по всей производственной цепочке.