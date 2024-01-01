Лимиты на выдачу кредитов ужесточили в России

Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составит 25% против 30% в первом квартале 2024 года. Лимит займов для кредитных карт составит 10% против 20%. Для микрофинансовых организаций этот порог снизили с 30% до 25%.

Экономист Дмитрий Осянин советовал россиянам дождаться снижения ключевой ставки по кредитам до 7-9%. По его словам, в настоящее время выгодно пользоваться именно механизмом открытия вкладов.

Ранее Центробанк сообщил об отмене комиссии за переводы между российскими гражданами по системе быстрых платежей. Льготный период истекал 1 июля 2024 года, если переводы осуществляли граждане, то их не облагали комиссией для банков.